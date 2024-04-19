Minggu Seru Bersama KIKO dalam Episode Nature's Beauty

JAKARTA - RCTI akan menemani Minggu pagi Anda bersama keluarga dengan menayangkan serial animasi KIKO. Pekan ini, animasi populer ini akan menayangkan episode Nature's Beauty.

Diceritakan Ochi menolak niat Kiko untuk memandikannya karena handuk favoritnya hilang. Kiko kemudian mencari Ochi yang melarikan diri. Dalam perjalanan, Kiko bertemu Kakek Orlo dan Osmo yang bercerita tentang pendatang baru dari Moka.

Tertarik dengan cerita tersebut, Kiko pun mengikuti orang misterius yang disebutkan Kakek Orlo dan Osmon. Di sisi lain, Kiko berhasil masuk ke dalam ruang misterius di mana dia bertemu Ruth, seorang seniman dari Moka.

Lalu apa yang akan dilakukan Kiko selanjutnya? Pastikan Anda tidak melewatkan episode Nature's Beauty animasi KIKO yang akan tayang di RCTI, pada 21 April 2024, pukul 08.00 WIB.