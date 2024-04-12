Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Minggu Seru Bersama Kiko di Episode Victorious Day

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |20:01 WIB
Minggu Seru Bersama Kiko di Episode Victorious Day
Sinopsis Kiko (Foto: MNC Animation)
A
A
A

JAKARTA - Menemani minggu pagi yang seru bersama keluarga, menonton serial animasi Kiko yang tayang di RCTI yang hadir dengan membawa keseruan untuk dinikmati bersama di rumah. Kiko pekan ini akan membawa tema Victorious Day yang layak untuk dinantikan.

Kiko dan Poli asyik bermain perang dengan senjata mainan favorit mereka. Tiba-tiba dari balik semak-semak, muncul Sang Kolonel Arlo, dengan penuh semangat ingin mengajari mereka teknik menembak yang benar dan strategi berperang.

Minggu Seru Bersama Kiko di Episode Victorious Day

Awalnya, Kiko ragu dan merasa Kolonel Arlo terlalu aneh untuk diikuti, tetapi kata-kata inspiratifnya tentang menjadi prajurit yang hebat membuat mereka akhirnya tertarik. Namun, saat mereka mulai mengikuti arahan Kolonel Arlo, muncul sebuah kejutan tak terduga. Ada sosok misterius yang mengintai di belakang Kolonel Arlo. Apa yang akan terjadi dengan Kiko dan Poli? Apa rahasia yang akan terungkap selanjutnya?

Jangan lewatkan keseruan episode Kiko Minggu Seru! Victorious Day 14 April 2024, Jam 08.00 WIB di RCTI.

Kiko juga tayang setiap hari Sabtu pukul 10.30 WIB dan setiap hari Minggu Pukul 09.00 WIB di MNCTV.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/598/3068405/kiko_in_the_deep_sea-zjLu_large.jpg
Film Kiko In The Deep Sea Tayang di 65 bioskop Turki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/598/3065976/animasi_kiko-ybs3_large.jpg
Minggu Seru Bersama KIKO dalam Episode Path To Peace, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/598/3062793/serial_animasi_kiko-KeSZ_large.jpg
Minggu Seru Bersama KIKO dalam Episode One Mile at A Time, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/08/33/3060134/pengunjung_cilik_imkids_2024_menari_dan_nyanyi_bareng_kiko_dan_lola-wsh1_large.jpg
Pengunjung Cilik IMKIDS 2024 Menari dan Nyanyi Bareng Kiko dan Lola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/598/3059952/animasi_kiko_episode_click_buy_smile-pRys_large.jpg
Minggu Seru Bersama KIKO dalam Episode Click, Buy, Smile! Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/10/598/3047263/kiko_in_the_deep_sea-pU5w_large.jpg
MNCTV Kembali Tayangkan Petulangan Seru KIKO in the Deep Sea
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement