Minggu Seru Bersama Kiko di Episode Victorious Day

JAKARTA - Menemani minggu pagi yang seru bersama keluarga, menonton serial animasi Kiko yang tayang di RCTI yang hadir dengan membawa keseruan untuk dinikmati bersama di rumah. Kiko pekan ini akan membawa tema Victorious Day yang layak untuk dinantikan.

Kiko dan Poli asyik bermain perang dengan senjata mainan favorit mereka. Tiba-tiba dari balik semak-semak, muncul Sang Kolonel Arlo, dengan penuh semangat ingin mengajari mereka teknik menembak yang benar dan strategi berperang.

Awalnya, Kiko ragu dan merasa Kolonel Arlo terlalu aneh untuk diikuti, tetapi kata-kata inspiratifnya tentang menjadi prajurit yang hebat membuat mereka akhirnya tertarik. Namun, saat mereka mulai mengikuti arahan Kolonel Arlo, muncul sebuah kejutan tak terduga. Ada sosok misterius yang mengintai di belakang Kolonel Arlo. Apa yang akan terjadi dengan Kiko dan Poli? Apa rahasia yang akan terungkap selanjutnya?

Jangan lewatkan keseruan episode Kiko Minggu Seru! Victorious Day 14 April 2024, Jam 08.00 WIB di RCTI.

Kiko juga tayang setiap hari Sabtu pukul 10.30 WIB dan setiap hari Minggu Pukul 09.00 WIB di MNCTV.