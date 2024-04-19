Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film The November Man

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |21:16 WIB
Sinopsis Film The November Man
Sinopsis Film The November Man (Foto: Ist)
JAKARTA - Sinopsis film The November Man akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The November Man adalah film aksi mata-mata thriller tahun 2014 yang didasarkan pada novel There Are No Spies karya Bill Granger, yang merupakan instalasi ketujuh dalam seri novel The November Man, yang diterbitkan pada tahun 1987.

Film ini dibintangi oleh Pierce Brosnan, Luke Bracey, dan Olga Kurylenko, dengan Bill Smitrovich dan Will Patton juga tampil, dengan naskah ditulis oleh Michael Finch dan Karl Gajdusek. Film ini disutradarai oleh Roger Donaldson, yang sebelumnya bekerja dengan Brosnan dalam Dante's Peak. Film ini dirilis pada 27 Agustus 2014 di Amerika Serikat.

Sinopsis Film The November Man

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 35%, berdasarkan 124 ulasan, dengan rating rata-rata 4,7/10.

Sinopsis Film The November Man

Pada tahun 2008, agen CIA Peter Devereaux mengawasi seorang agen muda, David Mason, selama misi perlindungan di Montenegro. Mason tidak mengikuti perintah Devereaux untuk tidak menembak. Dia menembak dan membunuh seorang pembunuh tetapi juga membunuh seorang anak.

Pada tahun 2013, Devereaux pensiun di Lausanne, Swiss. Bosnya yang dahulu, John Hanley, datang dan meyakinkannya untuk mengekstrak Natalia Ulanova, ajudan Presiden Rusia terpilih dan mantan Jenderal Angkatan Darat Arkady Fedorov. Ulanova masuk ke dalam brankas Fedorov dan mengcopy foto-foto lama yang menggambarkan kejahatannya dalam perang. Dia menghubungi tim ekstraksi CIA, dan melarikan diri. Fedorov memberi peringatan kepada FSB, yang mengejarnya melalui jalan-jalan Moscow sampai Devereaux menyelamatkannya. Dia memberikan kepadanya sebuah nama, Mira Filipova, yang dia sampaikan kepada Hanley. Tim CIA, yang dikoordiansi oleh Hanley, tidak menyadari keberadaan Devereaux.

Kepala stasiun, Perry Weinstein, memberi perintah untuk membunuh Ulanova, yang dilakukan oleh Mason. Saat Ulanova sedang sekarat, dia memberikan Devereaux ponselnya yang berisi foto-foto tersebut. Ketika tim CIA meninggalkan tempat parkir, Devereaux membunuh semua orang dalam skuad sampai dia menghadapi Mason dengan senjata. Keduanya berpisah tanpa menembak. Terungkap bahwa Devereaux dan Ulanova pernah terlibat sebelumnya. Hanley ditahan untuk diinterogasi.

Sementara itu, jurnalis New York Times, Edgar Simpson, melacak pekerja kasus pengungsi Alice Fournier dan meminta bantuannya untuk menulis sebuah eksposé tentang kejahatan perang Fedorov selama Perang Chechnya Kedua. Alexa, seorang pembunuh bayaran, tiba di Belgrade, dan mengetahui bahwa Fournier akan bertemu dengan Simpson di sebuah kafe. Devereaux juga tiba di Belgrade, Serbia lalu menuju ke rumah Hanley dan menemukan bahwa Fournier adalah satu-satunya kontak yang diketahui dari Filipova. Dia tiba di kafe dan menyelamatkan Fournier dari Alexa dan tim Mason.

