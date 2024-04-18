Sinopsis Film Wind River, Misteri Pembunuhan di tengah Hutan

JAKARTA - Sinopsis film Wind River akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Wind River adalah film kejahatan neo-Western tahun 2017 yang ditulis dan disutradarai oleh Taylor Sheridan. Ini adalah film ketiga Sheridan tentang Barat Amerika modern.

Film ini dibintangi oleh Jeremy Renner dan Elizabeth Olsen sebagai seorang pelacak dari Layanan Perikanan dan Satwa Liar AS dan seorang agen FBI, yang berusaha memecahkan pembunuhan di Reservasi Indian Wind River di Wyoming. Gil Birmingham, Jon Bernthal, dan Graham Greene juga turut membintangi.

Sinopsis Film Wind River

Selama musim dingin di Reservasi Indian Wind River, Agens Layanan Perikanan dan Satwa Liar AS, Cory Lambert, menemukan mayat beku Natalie Hanson berusia 18 tahun dari suku Northern Arapaho. Agen Khusus FBI Jane Banner tiba untuk menyelidiki kemungkinan pembunuhan. Banner mengetahui dari ayah Natalie, Martin, bahwa putrinya sedang berkencan dengan pacar baru yang namanya tidak diketahui.

Otopsi Natalie menunjukkan tanda-tanda trauma tumpul dan pemerkosaan dan mengkonfirmasi deduksi Lambert bahwa Natalie meninggal akibat pendarahan paru-paru yang disebabkan oleh menghirup udara subzero. Dokter pemeriksa menolak mengklasifikasikan kematian itu sebagai pembunuhan, sehingga Banner tidak dapat mendapatkan bantuan tambahan dari atasan nya.

Lambert diberitahu oleh saudara Natalie, Chip, bahwa pacar Natalie adalah Matt Rayburn, seorang penjaga keamanan di situs pengeboran minyak terdekat. Lambert dan Banner segera menemukan tubuh telanjang dan mutilasi Matt di salju. Lambert mengungkapkan kepada Banner bahwa putrinya yang berusia 16 tahun, Emily, meninggal dengan cara serupa seperti Natalie tiga tahun sebelumnya, dan kasusnya masih belum terpecahkan.

Banner, Kepala Polisi suku Ben Shoyo, dan petugas penegak hukum lainnya mengunjungi situs pengeboran, di mana Curtis, pengawas keamanan, dan beberapa penjaga keamanan menemui mereka. Mereka mengklaim Matt pergi beberapa hari sebelumnya setelah bertengkar dengan Natalie. Satu penjaga menyebut mereka mendengar tentang penemuan tubuh Natalie, dan Banner menyatakan bahwa nama Natalie belum dirilis ke publik. Penjaga menyebut mereka mengetahuinya dengan memantau pemindai polisi. Salah satu tim Banner memperhatikan penjaga-penjaga tersebut secara perlahan mengelilingi mereka dan menarik senjatanya. Konfrontasi tersebut dengan cepat menjadi baku tembak yang Banner berhasil mengenduskan.

