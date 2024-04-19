Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Ip Man Kung Fu Master

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |20:11 WIB
Sinopsis Film Ip Man Kung Fu Master
Sinopsis Film Ip Man Kung Fu Master
JAKARTA - Sinopsis film Ip Man: Kung Fu Master akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Ip Man: Kung Fu Master adalah film seni bela diri Tiongkok tahun 2019 yang ditulis bersama dan disutradarai oleh Li Liming serta dibintangi oleh Dennis To sebagai Ip Man.

Ini adalah penampilan ketiga To sebagai seniman bela diri Hong Kong tersebut, setelah The Legend Is Born: Ip Man (2010) dan Kung Fu League (2018). Film ini menggambarkan periode Ip Man sebagai seorang petugas polisi di Guangzhou sebelum Revolusi Komunis Tiongkok pada tahun 1949. Film ini tidak dirilis secara teatrikal di Tiongkok, melainkan dirilis secara digital melalui streaming di Youku.

Sinopsis Film Ip Man Kung Fu Master

Pemeran Ip Man Kung Fu Master

Dennis To sebagai Ip Man

Halaman:
1 2 3
