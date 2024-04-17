Sinopsis Film Unlocked

JAKARTA - Sinopsis film Unlocked akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Unlocked adalah film action thriller tahun 2017 yang disutradarai oleh Michael Apted, ditulis oleh Peter O'Brien, dan dibintangi oleh Noomi Rapace, Orlando Bloom, Michael Douglas, John Malkovich, dan Toni Collette.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 26% berdasarkan 57 ulasan dan rating rata-rata 4,3/10.

Sinopsis Film Unlocked

Setelah sebuah operasi di Paris gagal di bawah pengawasannya, pejabat interogasi Central Intelligence Agency (CIA) Alice Racine bekerja menyamar di sebuah pusat komunitas di London. Daerah tersebut dikenal karena ekstremisme , dan ia memberikan intel kepada pihak keamanan, termasuk Kepala Intelijen MI5 Emily Knowles.

Mantan kepala stasiun dan mentor Racine, Eric Lasch, memberitahunya bahwa ia tidak boleh merasa bersalah atas kematian di Paris dan perlu kembali ke lapangan. CIA dan MI5 mengetahui Yazid Khaleel berencana melakukan serangan biologis pada target Amerika di tanah Britania dengan kerjasama dengan David Mercer.

Frank Sutter, seorang perwira dari Kantor CIA London, memberitahu Racine bahwa ia memiliki perintah dari Kepala Divisi Eropa Bob Hunter untuk membantu mereka menginterogasi dan memecahkan Kurir Khaleel yang ditangkap, Lateef.

Di sebuah hotel, Racine menginterogasi Lateef dan merayu pesan yang harus disampaikannya kepada perwakilan Mercer. Sebelum mengungkapkan rincian pesan kepada Sutter, ia menerima panggilan dari pengendalinya, Ed Romley, yang memberinya misi yang sama dengan Sutter.

Menyadari bahwa ia telah ditipu, Racine mencoba mengeluarkan Lateef dari tahanan mereka, tetapi ia meninggal selama baku tembak. Ia mundur ke apartemen Lasch, tetapi agen menyerang, dan Racine menyaksikan kematian Lasch. Ia melarikan diri ke rumah aman yang dimiliki oleh Lasch dan menangkap perampok Jack Alcott, yang sedang merampok apartemen.

Memperbudaknya di kamar tidur, ia menghubungi Hunter dan Romley, yang meskipun mengaku percaya padanya, sesuai protokol, mengirimkan petugas SCO19 untuk menangkapnya. Setelah bertarung dengan dua petugas dan ditaser, ia diselamatkan oleh Alcott dan keduanya melarikan diri. Ketika Alcott mengungkap bahwa ia adalah mantan Marinir Royal yang bertugas di Perang Irak, Racine dengan enggan mengizinkannya untuk menemani.

Racine mencari bantuan dari Amjad, seorang teman dan klien dari pusat komunitas. Ia dan Alcott menghadapi Khaleel di sebuah restoran Maroko, di mana ia mengakui bahwa ia tidak lagi percaya pada ekstremisme radikal yang ia promosikan. Meskipun ia telah memberikan perintah stand down kepada kurir, Khaleel memperkirakan bahwa Mercer masih akan melanjutkan serangan tersebut. Saat mengikuti seorang rekan Lateef, Racine menemukan bahwa Alcott bekerja dengan Sutter, dan keduanya bertarung; Racine melarikan diri setelah Alcott dibunuh oleh pihak ketiga yang tersinggung.