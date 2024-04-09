Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Desierto, Perjuangan Pekerja Migran Meksiko

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |21:01 WIB
Sinopsis Film Desierto, Perjuangan Pekerja Migran Meksiko
Sinopsis Film Desierto (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film Desierto akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Desierto adalah film thriller tahun 2015 yang ditulis bersama dan disutradarai oleh Jonás Cuarón.

Film ini diproduksi oleh Cuarón bersama ayahnya Alfonso dan pamannya Carlos, dan didistribusikan oleh STXfilms. Film ini dibintangi oleh Gael García Bernal (juga sebagai produser eksekutif) dan Jeffrey Dean Morgan.

Sinopsis Film Desierto

Sebuah kelompok pekerja migran Meksiko mencari kehidupan yang lebih baik dengan menyeberangi perbatasan AS secara ilegal; ketika truk yang membawa mereka mogok di tengah-tengah tempat terpencil, sopirnya menunjukkan arah ke Amerika Serikat kepada para migran dan pasangannya, Mechas, dan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Moises juga merupakan anggota dari para migran dan mengikuti ketika kelompok tersebut terbagi menjadi dua saat mencoba melewati perbatasan.

Sinopsis Film Desierto

Sam adalah seorang penjaga hutan yang tanpa belas kasihan, bersenjatakan senapan, yang bersama anjing Malinois setianya, Tracker,[11] berburu kelinci di dekat perbatasan dan melihat kelompok itu melanggar batas; dengan bantuan Tracker dan menggunakan senapan M1 Garand-nya, Sam membunuh sebagian besar kelompok tersebut, termasuk Mechas, dan meninggalkan Moises dan Adela (Alondra Hidalgo) sebagai satu-satunya yang selamat setelah dikejar panjang. Tidak dapat mengikuti kedua orang terakhir itu, Sam memutuskan untuk melanjutkan pengejarannya keesokan harinya dan pergi dengan Tracker.

Adela dan Moises mencari tempat untuk beristirahat, dengan Adela mengaku kepada Moises bahwa temannya, yang merupakan salah satu korban Sam, diutus oleh orang tuanya untuk melindunginya dan meskipun dia menganiayanya selama perjalanan, dia tidak pantas mati. jalan. Moises mengaku kepada Adela bahwa dia sudah pernah ke AS dan dia mempunyai keluarga yang menunggunya di Oakland, menunjukkan boneka beruang berbicara yang diberikan putranya sebelum dideportasi, dan bahwa Moises berjanji akan membawanya kembali. Sementara itu, Sam beristirahat di dekat api unggun bersama Tracker, menjelaskan kepada anjing setianya betapa dia dulu menyukai gurun pasir, tetapi sekarang panas menguasai pikirannya dan dia ingin melarikan diri darinya.

