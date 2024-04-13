Sinopsis Film Anna, Kisah Pahit Agen KGB

JAKARTA - Sinopsis film Anna akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Anna (ditulis sebagai ANИA) adalah film aksi thriller tahun 2019 yang ditulis, diproduksi, dan disutradarai oleh Luc Besson.

Film ini dibintangi oleh Sasha Luss sebagai pembunuh bernama sama, bersama dengan Luke Evans, Cillian Murphy, Helen Mirren, dan Alexander Petrov.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan sebesar 34% berdasarkan 71 ulasan, dengan rating rata-rata 4,9/10.

Sinopsis Film Anna

Pada tahun 1990, Anna, seorang wanita Rusia muda dan korban kekerasan dalam rumah tangga, akan melakukan apa pun untuk melarikan diri dari kehidupan yang dia jebak di dalamnya. Seorang agen KGB, Alex, menemukan situasi Anna dan merekrutnya sebagai agen lapangan.

Setelah setahun berlatih, dia diberitahu bahwa selama lima tahun ke depan, dia akan bekerja di bawah kendali senior KGB bernama Olga; setelah lima tahun berlalu, dia akan diberhentikan dari agen dan dapat memulai hidupnya dari awal lagi. Namun, direktur baru KGB, Vassiliev, menolak untuk menghormati kesepakatan asli karena ia percaya bahwa mantan agen adalah beban bagi agensi dan bahwa satu-satunya jalan menuju kebebasan adalah kematian.

Anna mengasumsikan identitas sebagai model fashion dan memulai karier profesionalnya di Paris, sambil menyelesaikan berbagai misi dan pembunuhan. Untuk menghindari kecurigaan, dia menjalin hubungan romantis dengan sesama model bernama Maude, yang didukung oleh Olga.

Ketika CIA mengungkap identitas aslinya, dia setuju untuk bekerja untuk mereka sebagai agen ganda dengan Agen Leonard Miller sebagai pengendalinya, sebagai imbalan janji kehidupan baru di Hawaii. Miller meminta dia untuk membunuh Vassiliev, karena CIA percaya bahwa siapapun yang menggantikannya akan memperbaiki hubungan kerja mereka dengan KGB. Anna membunuh Vassiliev saat keduanya bermain catur dan kemudian menembak keluar dari KGB.

Dia kemudian mengatur pertemuan dengan Alex dan Miller, mengembalikan informasi kepada masing-masing yang sebelumnya dia curi, tetapi menyiratkan bahwa salinan telah disimpan dan akan dirilis jika terjadi sesuatu padanya. Alex mengatakan kepadanya bahwa informasi itu akan basi dan tidak berharga dalam 6 bulan, tetapi Anna menjawab bahwa 6 bulan kebebasan lebih dari yang pernah dia alami sebelumnya. Dengan menerima kembalinya data mereka, baik Miller secara verbal, maupun Alex diam-diam setuju untuk membiarkan Anna menghilang selama mungkin.

