Raih Rating 20,7 Persen, Queen of Tears Sukses Pecahkan Rekor Goblin

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |08:15 WIB
Raih Rating 20,7 Persen, <i>Queen of Tears</i> Sukses Pecahkan Rekor <i>Goblin</i>
Raih rating 20,7 persen, Queen of Tears sukses pecahkan rekor Goblin. (Foto: tvN)
SEOUL - Rating drama Queen of Tears sukses mencapai 20,7 persen, pada 14 April 2024. Angka tersebut, menurut Nielsen Korea, menjadi rating tertinggi sepanjang penayangan drama itu. 

Tak hanya membukukan rating tertinggi sepanjang penayangannya, Queen of Tears juga sukses menggeser rekor Goblin sebagai ‘drama dengan rating tertinggi kedua sepanjang sejarah tvN’. 

Dengan empat episode tersisa, masih sangat memungkinkan bagi drama arahan Jang Young Woo dan Kim Hee Won tersebut untuk memecahkan rekor Crash Landing On You sebagai ‘drama dengan rating tertinggi sepanjang sejarah tvN’. 

Seperti diketahui, drama Son Ye Jin dan Hyun Bin itu membukukan 21,7 persen di episode terakhir penayangannya pada 2020. Sementara Queen of Tears memulai debutnya pada 9 Maret 2024 hanya dengan rating 5,83 persen. 

