Mengulik Gaji Kim Soo Hyun dalam Queen of Tears yang Diisukan Capai Rp470 Miliar

SEOUL - Kim Soo Hyun dikenal sebagai aktor drama termahal di Korea dengan gaji mencapai USD600.000 atau setara Rp9,29 miliar per episode. Dengan begitu, dia bisa meraup gaji sebesar USD29,8 juta (Rp470 miliar) dengan membintangi Queen of Tears.

Studio Dragon selaku rumah produksi yang menggarap drama itu pun mengklarifikasi kabar tersebut. “Tidak benar honornya sebesar itu. Angka itu jauh dari gaji dia sebenarnya,” ujar perusahaan tersebut dikutip dari 10 Asia, Selasa (26/3/2024).

Pernyataan Studio Dragon itu diamini seorang sumber industri hiburan Korea kepada Sports Chosun. Sumber tersebut mengatakan, honor sang aktor dalam Queen of Tears jauh dari angka yang diterimanya saat membintangi One Day.

Menurut sumber tersebut, Kim Soo Hyun sengaja menurunkan honornya atas permintaan sang penulis skenario, Park Ji Eun. Namun di luar itu, dia melakukannya, agar honornya tak membebani biaya produksi Queen of Tears.

Drama Queen of Tears karya Park Ji Eun berkisah tentang perjalanan cinta pasangan suami istri yang harus melewati berbagai tantangan. Bersama, mereka berusaha untuk terus bersama.

Serial terbaru Kim Soo Hyun ini memulai debutnya di tvN, pada 9 Maret 2024, pukul 5,85 persen. Pada episode keempatnya, rating drama ini sudah menyentuh angka dua digit. Episode 6 Queen of Tears bahkan sudah mencapai 14,1 persen.*

