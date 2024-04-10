Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Babe Cabita Tak Ingin Keluarga Gelar Tahlilan di Rumah usai Kepergiannya

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |08:30 WIB
Babe Cabita Tak Ingin Keluarga Gelar Tahlilan di Rumah usai Kepergiannya
Oki Rengga menyebut, Babe Cabita tak ingin keluarga menggelar tahlilan di rumah usai kepergiannya. (Foto: Nurul Amanah/MNC Portal Indonesia)
JAKARTA - Sebelum meninggal dunia, Babe Cabita ternyata sempat menitipkan pesan khusus untuk keluarganya lewat sang sahabat, Oki Rengga. Kepada awak media, aktor Agak Laen itu kemudian mengungkapkan pesan tersebut. 

Mendiang tak ingin keluarganya menggelar tahlilan di rumah seperti yang biasa dilakukan ketika ada anggota keluarga yang meninggal dunia. “Dia bilang, enggak mau merepotkan keluarga,” katanya saat ditemui di Cirendeu, Tangerang Selatan, pada 9 April 2024. 

Sang komika menambahkan, “Babe bilang, ‘Biarkan setelah aku meninggal, aku enggak merepotkan siapapun lagi. Kalau teman-teman bikin tahlilan silahkan tapi jangan di rumah’.” 

Tak hanya soal tahlilal, soal pemakaman pun sempat disampaikan Babe Cabita sebelum kepergiannya. Dia mengaku, ingin dimakamkan di Jakarta meski dia berasal dari Medan. 

