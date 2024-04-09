Sinopsis Film The Message, Kisah Perjuangan Nabi Muhammad SAW

JAKARTA - Sinopsis film The Message akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Message adalah film epik tahun 1976 yang disutradarai dan diproduksi oleh Moustapha Akkad yang mengisahkan kehidupan dan masa-masa Nabi Muhammad, yang tidak pernah secara langsung digambarkan.

Film ini dibintangi oleh Anthony Quinn, Irene Papas, Michael Ansara, Johnny Sekka, Michael Forest, André Morell, Garrick Hagon, Damien Thomas, dan Martin Benson. Ini adalah kerja sama produksi internasional antara Libya, Maroko, Lebanon, Suriah, dan Inggris.

Sinopsis Film The Message

Film ini dimulai dengan Nabi Muhammad mengirim undangan untuk menerima Islam kepada penguasa-penguasa sekitarnya: Heraclius, Kaisar Bizantium; Muqawqis, Patriark Aleksandria; Kisra, Kaisar Sasani.

Sebelumnya, Muhammad dikunjungi oleh malaikat Jibril, yang membuatnya terkejut. Malaikat itu meminta dia untuk memulai dan menyebarkan Quran. Secara bertahap, sejumlah kecil orang di kota Makkah mulai berpindah agama. Sebagai akibatnya, lebih banyak musuh datang dan memburu Muhammad dan para sahabatnya dari Makkah serta menyita harta benda mereka. Beberapa pengikut ini melarikan diri ke Abyssinia untuk mencari perlindungan dengan perlindungan yang diberikan oleh raja di sana.

Mereka menuju ke utara, di mana mereka disambut hangat di kota Madinah dan membangun masjid Islam pertama. Mereka diberitahu bahwa harta benda mereka dijual di pasar Makkah. Muhammad memilih perdamaian untuk sebentar, tetapi masih mendapatkan izin untuk menyerang. Mereka diserang tetapi memenangkan Pertempuran Badr. Para penduduk Makkah, yang menginginkan balas dendam, melawan kembali dengan tiga ribu orang dalam Pertempuran Uhud, membunuh Hamza. Muslim mengejar para penduduk Makkah dan meninggalkan kamp tak terlindungi. Karena itu, mereka terkejut oleh penunggang kuda dari belakang, sehingga mereka kalah dalam pertempuran. Makkah dan Muslim menutup kesepakatan damai 10 tahun.

Beberapa tahun kemudian, Khalid ibn Walid, seorang jenderal Makkah yang telah membunuh banyak Muslim, masuk Islam. Sementara itu, kamp-kamp Muslim di padang pasir diserang pada malam hari. Para Muslim percaya bahwa para penduduk Makkah bertanggung jawab. Abu Sufyan datang ke Madinah dengan takut akan pembalasan dan mengklaim bahwa bukan penduduk Makkah, tetapi perampok yang telah melanggar perjanjian. Tidak ada yang memberinya audiens, mengklaim bahwa dia "tidak mengamati perjanjian dan tidak memegang janji". Para Muslim menanggapi dengan menyerang Makkah dengan banyak pasukan dan "orang dari setiap suku".