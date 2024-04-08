Sinopsis Film Final Score, Teror Mencekam di Lapangan Sepak Bola

JAKARTA - Sinopsis film Final Score akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Final Score adalah film thriller aksi Britania Raya tahun 2018 yang disutradarai oleh Scott Mann dan ditulis oleh David T. Lynch dan Keith Lynch, dibintangi oleh Dave Bautista, Ray Stevenson, dan Pierce Brosnan

Film ini menceritakan mantan prajurit Amerika yang berjuang melawan separatis dari sebuah negara fiktif, yang mengancam akan meledakkan sebuah stadion sepak bola yang dipadati penonton dan membunuh anak didik remajanya, kecuali seorang penonton yang sulit ditemukan diserahkan kepada mereka sebelum pertandingan berakhir.

Di Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 71% berdasarkan ulasan dari 35 kritikus, dengan rating rata-rata 5,3/10.

Sinopsis Film Final Score

Saudara-saudara Dimitri dan Arkady Belav telah memimpin revolusi di negara bagian Rusia Sakovya untuk kemerdekaan. Revolusi akhirnya menyebabkan Dimitri tewas dalam serangan udara dan Arkady ditangkap, mengakhiri revolusi tersebut. Setelah beberapa tahun, Arkady dan para pengikutnya percaya bahwa Dimitri telah memalsukan kematiannya, sehingga mereka menyiksa seorang pria untuk mendapatkan informasi tentang di mana Dimitri bersembunyi di London.

Sementara itu, di London, mantan prajurit militer AS Michael Knox mengunjungi rumah sahabatnya yang sudah meninggal untuk menghadiri pertandingan sepak bola West Ham United bersama keponakannya, Danni. Dia sebelumnya bertugas di Afghanistan dalam tim serangan bersama sahabat karibnya (yang dia jelaskan "seperti saudara") dan merupakan satu-satunya yang selamat dari misi terakhir mereka. Danni dicegah ibunya karena perilaku nakal, tetapi Knox berhasil mengatasi situasi tersebut, dan ibunya memberikan izin kepada Michael untuk membawa Danni ke pertandingan sepak bola.

Sesampainya di stadion West Ham, Upton Park, Danni menyatakan frustrasinya tentang kematian ayahnya. Michael pergi untuk mendapatkan hot dog untuk keduanya, pada saat itu Danni mendapatkan pesan dari seorang anak laki-laki yang dia sukai dan memutuskan untuk bergabung dengannya di tempat duduknya. Sementara itu, Arkady dan para tentaranya menyusup diam-diam ke stadion, mengambil alih ruang kontrol, dan memulai penguncian seluruh stadion. Dengan memegang sandera Superintenden Steve Thompson, Arkady mengancam Thompson agar bekerja sama dengan mengancam keluarganya.

Arkady kemudian menyuruh para tentaranya meledakkan semua menara transmisi di seluruh kota untuk memastikan tidak ada komunikasi dilakukan di luar stadion. Setelah mengetahui bahwa Danni hilang dari tempat duduknya, Knox mencari bantuan dari penjaga stadion yang nakal, Faisal Khan. Faisal dengan enggan membantu Knox ke ruang kontrol. Di perjalanan mereka, mereka bertemu dengan salah satu tentara Arkady yang menyamar sebagai penjaga di dekat lift, yang pada akhirnya menyerang mereka, mengakibatkan Michael membunuhnya. Knox menemukan bahan peledak C-4 di jaket Andrei.

Dia kemudian menggunakan satu-satunya walkie-talkie yang masih berfungsi untuk menelepon polisi tentang situasi tersebut, tetapi Kepala Komandan Daniel Steed tidak percaya padanya dan menutup teleponnya. Setelah dia membunuh dua orang lainnya, Vlad dan Anton, Knox membawa mayat terakhir ke sebuah balkon dan melemparkannya, membuat keributan di stan konseki dan dengan demikian memanggil polisi.

Melihat ini, Arkady dan para tentara bayaran lainnya menyusup ke studio berita dan membunuh kru. Arkady menyuruh seorang reporter membacakan pernyataan dengan mengancamnya dengan pistol, menuntut lokasi Dimitri, atau mereka akan meledakkan stadion. Ketika ia selesai membacakan pernyataan, Arkady membunuh reporter dan dua lainnya di televisi langsung, yang ibu Danni lihat dan mendorongnya untuk pergi ke stadion. Steed didekati oleh Agen Cho, yang menjelaskan bahwa Dimitri melarikan diri dari Rusia secara menyamar, menjalani operasi plastik, dan diberi amnesti di London. Cho mengatakan bahwa dia tidak bisa memenuhi tuntutan tersebut karena menyerahkan Dimitri kepada Arkady akan menjatuhkan seluruh wilayah Rusia ke dalam kekacauan, membahayakan jutaan orang. Tim Arkady mengetahui latar belakang Knox dan Danni, dan mereka memutuskan untuk menyandera Danni. Mendengar mereka memanggil Danni melalui pengeras suara, Knox menyelamatkannya dengan bantuan dari Faisal.

Karena tim Thompson gagal menangkap Danni, Arkady mengeksekusi dia. Knox, Faisal, dan Danni akhirnya menemukan bahan peledak C4 yang ditanam di bawah ruang kontrol, dan Knox memberi tahu Steed tentang hal itu. Mengingat urgensi situasi tersebut, Knox meminta Cho memberinya lokasi Dimitri di stadion, sehingga dia bisa membawanya ke titik ekstraksi sendiri. Sebagai imbalannya, dia menuntut Danni dievakuasi bersama Dimitri.