Sinopsis Film The One, Jet Li dan Perjalanan Multiverse

JAKARTA - Sinopsis film The One akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The One adalah film aksi fiksi ilmiah Amerika tahun 2001 yang disutradarai oleh James Wong, ditulis oleh Wong dan Glen Morgan, serta dibintangi oleh Jet Li, Delroy Lindo, Carla Gugino, dan Jason Statham, dengan koreografi aksi oleh Corey Yuen.

Film ini, yang mengangkat konsep multiverse dan perjalanan antardimensi, mengikuti Gabriel Yulaw (Jet Li), seorang agen nakal yang melakukan perjalanan ke realitas paralel untuk membunuh versi dirinya sendiri yang lain guna menjadi makhluk super mitos yang dikenal sebagai "The One". Li memerankan peran ganda sebagai Yulaw dan Gabe Law, seorang wakil sheriff LASD yang bermitra dengan seorang agen multiverse untuk mencegah Yulaw menjadi The One.

Berdasarkan 90 ulasan yang dikumpulkan oleh Rotten Tomatoes per Januari 2023, 14% kritikus memberikan ulasan positif untuk film ini, dengan rata-rata rating 3,9/10.

Sinopsis Film The One

Gabriel Yulaw, yang dulunya merupakan agen Otoritas MultiVerse (MVA) yang mengawasi perjalanan antardimensi, berusaha untuk memburu semua variasi dirinya sendiri di alam semesta alternatif. Dengan membunuh 124 versi dirinya yang lain dan menyerap energi hidup mereka, Yulaw percaya bahwa dia akan menjadi makhluk yang super kuat bernama "The One".

Setelah membunuh Lawless, variasi ke-123 di Alam Semesta Anubis, Yulaw ditangkap oleh agen-agen MVA Roedecker dan Funsch dan dibawa kembali ke markas besar MVA di Alam Semesta Alpha. Setelah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup di koloni pemasyarakatan Stygian di Alam Semesta Hades, Yulaw berhasil melarikan diri dengan bantuan kekasihnya dan teleport ke Alam Semesta Charis di mana variasi terakhir dirinya tinggal.

Varian terakhir yang diketahui, Gabe Law, adalah seorang wakil sheriff yang bekerja di Departemen Sheriff County Los Angeles. Selama dua tahun, Gabe telah mengalami peningkatan kekuatan, kecepatan, dan kemampuan mental, tetapi baik dia maupun istrinya T.K. tidak dapat memahami mengapa. Saat mengangkut seorang tahanan, Gabe "merasakan" keberadaan Yulaw tepat waktu untuk menghindari ditembak. Gabe mengalami cedera setelah jatuh dari tembok yang dengan mudah diatasi oleh Yulaw. Roedecker dan Funsch tiba tepat waktu untuk menghentikan Yulaw dari membunuh Gabe.

Meskipun tidak akrab dengan perjalanan antardimensi, Gabe menyadari bahwa Yulaw identik dengannya dalam segala hal. Roedecker dan Funsch melacak Yulaw ke rumah sakit tempat Gabe sedang diperiksa. Yulaw menghalangi mereka dari menembakinya karena jika dia dibunuh, maka Gabe akan menjadi The One. Berpakaian serupa dan identik satu sama lain, pertarungan Gabe dan Yulaw membingungkan petugas polisi lainnya. Baik Gabe maupun Yulaw berhasil melarikan diri dari rumah sakit.

