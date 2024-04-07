Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Tukang Bubur Pengen Naik Haji Menjemput Berkah Episode 7 April 2024

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |05:09 WIB
Sinopsis Tukang Bubur Pengen Naik Haji Menjemput Berkah Episode 7 April 2024
Sinopsis Tukang Bubur Pengen Naik Haji Menjemput Berkah. (Foto: MNC Media)
A
A
A

 

JAKARTA - Sinopsis Tukang Bubur Pengen Naik Haji Menjemput Berkah episode 7 April 2024 bercerita tentang rencana Syamsul membuka cabang baru usaha buburnya. Namun masalahnya kini, dia bingung siapa yang akan menjaga cabang baru itu. 

Saat Syamsul bingung, Kardi tiba-tiba muncul. Tahu pria itu akan membuka cabang baru bisnis buburnya, Kardi pun mengajukan diri menjadi pegawai dan menjaga cabang baru tersebut. Syamsul pun mempertimbangkan lamaran Kardi tersebut. 

Di lain pihak, Roy bertemu Jihan, perempuan pemberani yang melawan pencopet. Sekilas, perempuan itu terlihat seperti Diana. Kemiripan tersebut membuat Roy semakin antusias mengenal perempuan itu. Sayang, Jihan tak menunjukkan ketertarikan yang sama. 

Meski disibukkan dengan rencana membuka cabang baru usaha buburnya, ternyata Syamsul masih berusaha menyelidiki soal Mujidin bersama Ketua RT. Sayang, mereka belum mendapatkan informasi kuat tentang pria tersebut. 

Di luar dugaan, Mujidin malah mengembangkan investasi baru: Kavling Surga. Marni dan Ical yang mendengar hal tersebut pun langsung tertarik. Bahkan, Maesaroh langsung menyerahkan dana investasi senilai Rp20 juta kepada Mujidin. 

Sinopsis Tukang Bubur Pengen Naik Haji Menjemput Berkah. (Foto: RCTI)

Mujidin bahagia, karena lagi-lagi dia berhasil memanfaatkan Maesaroh. Di lain pihak, Syamsul, Ketua RT, dan Salamah semakin curiga dengan investasi Kavling Surga Mujidin. Mereka khawatir, pria itu kembali mengibuli masyarakat. 

Kelanjutan kisah Mujidin dalam Tukang Bubur Pengen Naik Haji Menjemput Berkah bisa Anda tonton di RCTI, setiap hari, pukul 02.30 WIB. 

