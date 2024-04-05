Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Tukang Bubur Pengen Naik Haji Menjemput Berkah Episode 5 April 2024

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |13:03 WIB
Sinopsis <i>Tukang Bubur Pengen Naik Haji Menjemput Berkah</i> Episode 5 April 2024
Sinopsis Tukang Bubur Pengen Naik Haji Menjemput Berkah. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis Tukang Bubur Pengen Naik Haji Menjemput Berkah episode 5 April 2024 bercerita tentang Syamsul yang meminta maaf atas tindakan Mujidin yang datang melamar Diana atas namanya. 

Kepada Junaedi, Syamsul mengungkapkan, tidak tahu Mujidin akan melakukan hal tersebut. Junaedi yang mendengarkan penjelasan Syamsul pun memaklumi kesalahpahaman tersebut dan memaafkannya. 

Di lain pihak, Akbar mengusulkan kepada Syamsul untuk membuka cabang bubur ayamnya yang terkenal enak. Dia pun menerima usul tersebut. Untuk membantu Syamsul membuka cabang baru, Butet dan Akbar memberi bantuan. 

Butet yang tak ingin Laras bertemu Mujidin pun melakukan berbagai hal untuk membatalkan rencana sang sahabat bertemu pria itu. Dia mandi berlama-lama, mencari-cari masalah pada motornya, hingga memperlambat laju kendaraannya. 

Saat tiba di rumah Mujidin, Maesaroh yang telah tiba lebih dahulu langsung menyerang Laras. Dia menuding Laras kegatelan dan mengaku sudah dilamar Mujidin. Laras menanggapi santai sikap Maesaroh dan memutuskan pergi agar tak berkonflik. 

Sinopsis Tukang Bubur Pengen Naik Haji Menjemput Berkah. (Foto: RCTI)

Butet pun menasehati Laras agar berhati-hati dengan Mujidin. Namun nasehat itu justru membuat Laras kesal karena dia masih cemburu dengan kedekatan Butet dengan Akbar. 

Sementara itu, Roy mulai menjalankan aksinya untuk membongkar kedok Mujidin. Dia meminta Maesaroh dan Mujidin datang ke rumah dan mengatakan merestui hubungan keduanya. Namun ada syarat dari restu yang diberikannya. 

