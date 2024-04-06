Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pacar Diejek Ani-Ani, Boris Bokir Ngamuk: Hati-Hati Mulutmu

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |08:46 WIB
Pacar Diejek Ani-Ani, Boris Bokir Ngamuk: Hati-Hati Mulutmu
Pacar diejek ani-ani, Boris Bokir ngamuk. (Foto: Instagram/@borisbokir_)
A
A
A

 

JAKARTA - Komika Boris Bokir tak terima ketika ada seorang warganet menjuluki kekasihnya, Jessica Juliantiano sebagai ‘Ani-Ani’. Lewat Insta Story, dia menegur warganet tersebut dengan keras.

Dalam unggahannya di Instagram, warganet tersebut tampak mengomentari salah satu story Boris. “Ani-animu Bang yang siram. Sudahlah Bang. Balikan yok sama Kak Irma (mantan istri Boris Bokir),” tulis netizen tersebut. 

Menanggapi komentar warganet tersebut, komika berdarah Batak tersebut meminta netizen tersebut untuk berhati-hati dalam bicara. “Kau siapaku sih? Hati-hati mulutmu,” ujarnya dikutip dari unggahan Story Instagram sang komika. 

Bintang film Agak Laen itu menambahkan, ”Kau sudah menikah apa belum? Kalau sudah, sini mana suamimu. Biar aku ngomong sama dia. Kalau belum, sini orangtuamu biar aku telepon. Sekali ini aku luangkan waktu untuk meladeni model kayak kau ini.” 

Pacar diejek Ani-Ani, Boris Bokir ngamuk. (Foto: Instagram/@borisbokir_)

Dalam lanjutan unggahannya, Boris Bokir mengaku, menunggu balasan chat dari warganet tersebut. Pasalnya, perempuan tersebut memproteksi akun Instagram dengan menutup kolom komentar dan tak bisa dimention. 

Pada unggahan berbeda, sang komika memperlihatkan chat balasan dari warganet tersebut. Dia mengaku, sebutan ‘Ani-Ani’ yang dilontarkannya untuk kekasih Boris hanyalah sebuah candaan. 

“Yah Bang, bercandanya aku. Tapi kenapa harus aku saja yang kau tanggapi? Kenapa enggak yang lain juga? Emang cuma aku yang kayak gitu? Aku cuma menyayangkan saja loh. Maaflah ya Bang kalau ketikanku kena di hatimu,” kata warganet tersebut. 

Menanggapi chat tersebut, Boris Bokir hanya memberikan jawaban singkat untuk bertemu di kantor warganet tersebut. “Biar kau tengok nanti bercandaanku kaya mana ya. Biar 1-1 skor kita,” ujar sang komika. 

