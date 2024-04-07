Febby Rastanty Pilih Utamakan Pendidikan, Pernah Nangis karena Bolos Sekolah

JAKARTA - Febby Rastanty tetap fokus pada pendidikannya meski sudah aktif di dunia hiburan sejak usianya masih remaja. Bahkan , bintang film Balada si Roy ini pun menjadikan pendidikan sebagai salah satu prioritas dalam hidupnya.

Saking merasa pendidikan sangat penting, Febby mengaku sampai menangis ketika dirinya terpaksa harus bolos sekolah karena kesiangan.

"Pendidikan itu penting banget, Aku bolos sekali waktu SMA, aku bisa nangis. Papa mama tuh kadang kan, kalau aku syuting pulang pagi, kadang suka enggak dibangunin, 'kasihan kakak, udah deh enggak usah sekolah, bolos aja', itu aku bisa nangis, aku enggak bisa," ujar Febby Rastanty saat dijumpai di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Febby sedih lantaran dirinya merasa telah menyia-nyiakan kesempatan untuk mendapatkan pelajaran. Terlebih ketika memasuki masa perkuliahan, Febby pun semakin terpacu untuk tak menyia-nyiakan kesempatan yang diperolehnya.

Febby Rastanty pernah menangis gegara bolo sekolah (Foto: Instagram/febbyrastanty)

Menjadi mahasiswi salah satu kampus terbaik yang diincar oleh banyak calon mahasiswa, Febby termotivasi untuk mendapat nilai yang bagus meski kesibukannya di dunia hiburan cukup padat

"Karena aku ngerasa sayang banget kesempatan aku gitu. Kebetulan aku masuk ke Universitas Indonesia, jadi teman-temanku juga bikin aku terinspirasi, walaupun aku syuting, tapi aku tetap mau maju tetap mau belajar, tetap mau nilainya bagus di tengah kesibukan aku yang padat gitu," sambungnya.

Febby merasa tak adil jika harus menyia-nyiakan kesempatan menempuh pendidikan di universitas terbaik di tengah banyaknya orang yang harus kehilangan kesempatan seperti dirinya.

"Masuk Universitas aku agak sulit, karena bersaing dengan siswa di seluruh Indonesia. Nah, aku ngerasa enggak adil aja sama mereka-mereka yang enggak keterima. Sementara aku sudah dapat kesempatan buat terima, di Universitas Indonesia dan belajar, diajar pendidik yang baik, terus tempatnya juga baik," ungkapnya.