HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Febby Rastanty Alami Post Concert Depression usai Nonton Taylor Swift

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |10:31 WIB
Febby Rastanty Alami Post Concert Depression usai Nonton Taylor Swift
Febby Rastanty alami Post Concert Depression (Foto: IG Febby)
A
A
A

JAKARTA - Konser penyanyi asal Amerika Serikat, Taylor Swift di Singapura berlangsung sukses. Sejumlah selebritis Tanah Air menyaksikan penampilan pelantun Blank Space ini termasuk Febby Rastanty.

Lewat unggahan Instagram-nya, @febbyrastanty, ia membagikan serba serbi momen saat menonton konser Taylor Swift bersama teman-temannya. Febby mengaku belum bisa move on dari konser tersebut meski sudah sepekan berlalu.

Febby Rastanty Alami Post Concert Depression usai Nonton Taylor Swift

“Sudah seminggu sejak konser Taylor Swift dan aku belum bisa move on,” tulis Febby.

Febby yang tampil all out dengan leather jacket berwarna marun dan sepatu boot ini begitu menikmati keseruan konser musik Taylor Swift. Saking menikmatinya, wanita 28 tahun ini mengaku mengalami post concert-depression atau merasa kehilangan mendalam pasca konser yang didatanginya selesai.

Tak tanggung-tanggung, kondisi itu membuat Febby sampai terus memutar video-video konser Taylor Swift di ponselnya untuk mengobati kerinduannya.

“Post-Taylor-concert depression itu nyata. Nontonin video-videonya terus di hape, dan terus sekarang bisa nonton online juga, AAAA,” tambah Febby.

Post concert depression sendiri merupakan depresi yang dirasakan seseorang setelah menghadiri konser. Kondisi ini menyebabkan mereka merasa sedih, terutama setelah pertunjukan yang sangat dinantikan telah selesai.

Telusuri berita celebrity lainnya
