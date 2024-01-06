Advertisement
Umrah, Febby Rastanty Didoakan Segera Bertemu Jodoh

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |07:01 WIB
JAKARTA - Febby Rastanty sedang menjalani ibadah umrah sekaligus melewati momen pergantian tahun di Tanah Mekkah. Melalui akun Instagram pribadinya, Febby membagikan beberapa foto kegiatannya selama berada di Mekkah.

Bintang film Balada si Roy itu membagikan foto saat dirinya menyentuh Kakbah dengan kisah magis di baliknya. Febby memulai kisahnya dari keinginannya untuk memegang Ka'bah dan salat di Hijir Ismail.

Namun, Febby ingin memaksakan diri dan memilih pasrah lantaran melihat jamaah yang tumplek di sana. Tak disangka, dia akhirnya bisa berada di barisan paling depan dan berhasil menyentuh ka'bah.

"Banyak kejadian magis selama di sini. Kayak setiap ada keinginan di hati, tiba-tiba diarahkan menuju ke sana. Tapi tiba-tiba dengan konsep kedorong-dorong, kejepit, kerudung copot setengah kepala dan hampir jatuh di tengah-tengah himpitan manusia, terus malah jadi antrian paling depan," tulis Febby Rastanty, dikutip Sabtu (6/1/2024).

Unggahan itu pun dibanjiri komentar dengan doa-doa terbaik dari netizen untuk Febby. Beberapa netizen pun mendoakan agar Febby segera bertemu dengan jodohnya sehingga dapat menyusul dua sahabatnya, Jessica Mila dan Enzy Storia yang melepas masa lajangnya di tahun 2023 kemarin.

Bahkan, salah satu netizen berharap dapat melihat Febby kembali menjalani ibadah umroh dengan ditemani oleh pendamping hidupnya kelak. Komentar ini pun di-like oleh Febby, tanda dirinya pun mengamini doa dari netizen itu.

 BACA JUGA:

