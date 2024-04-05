Sinopsis Film Triple Threat, Iko Uwais dan Dendam yang Belum Terbalaskan

JAKARTA - Sinopsis film Triple Threat akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Triple Threat adalah film aksi thriller tahun 2019 yang disutradarai oleh Jesse V. Johnson dari cerita dan skenario yang ditulis oleh Joey O'Bryan, Paul Staheli, dan Dwayne Smith.

Film ini dibintangi oleh Tony Jaa, Iko Uwais, dan Tiger Chen dalam peran utama, bersama Scott Adkins, Michael Jai White, Michael Bisping, Celina Jade, dan Jeeja Yanin dalam peran pendukung penting.

Menurut Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 67% berdasarkan 33 ulasan, dengan rating rata-rata 5,7/10.

BACA JUGA:

Sinopsis Film Triple Threat

Deveraux mengajak Payu, mantan Pasukan Khusus Thailand, dan Long Fei, mantan Pasukan Khusus China, dalam misi kemanusiaan di Thailand untuk membebaskan tahanan. Tanpa diketahui oleh Payu dan Long, Deveraux dan krunya yang terdiri dari Mook, Joey, Steiner, dan Dom sebenarnya ingin menggunakan misi ini untuk membebaskan pemimpin mereka, Collins, seorang teroris. Deveraux dan krunya menyerang desa yang dijaga oleh tentara Indonesia, membangunkan Jaka dan membunuh istrinya. Selama kekacauan yang terjadi, Payu dan Jaka bertarung, tetapi terganggu ketika Mook menembakkan granat ke arah Jaka, membuatnya pingsan.

Collins kemudian dibebaskan dan Deveraux mengkhianati Payu dan Long untuk menyelesaikan masalah, menjatuhkan mereka ke dalam sebuah kandang. Collins meletakkan bom untuk membakar bukti-bukti tersebut. Payu dan Long membebaskan tahanan-tahanan yang tersisa dan hampir lolos. Jaka bangun dan melihat desanya hancur. Setelah mengubur istrinya dan penduduk desa lainnya, Jaka bersumpah membalas dendam terhadap Payu dan orang-orang yang bertanggung jawab atas kehancuran desanya. Beberapa hari kemudian, Jaka mengetahui bahwa Payu dan Long ikut dalam sebuah arena tinju ilegal di Maha Jaya. Setelah Payu mengalahkan seorang petinju, Jaka dan Long berhadapan dan yang terakhir menang, tetapi Payu mengenali Jaka sebagai penduduk desa yang dia lawan beberapa hari yang lalu. Setelah menyembuhkan Jaka dan memberinya makanan, Jaka memabukkan mereka dan menelepon polisi. Payu dan Long ditangkap dan dibawa ke kantor polisi.

Tian Xiao Xian, seorang filantropis, tiba di Maha Jaya dan berencana mendonasikan uang untuk amal untuk membersihkan korupsi di kota tersebut. Su Feng, seorang pengusaha korup yang membenci Tian karena menghalangi kegiatan ilegalnya, menyuruh Collins dan krunya untuk membunuhnya. Ketika Madame Liang membawa Tian ke Kedutaan Besar Tiongkok, Collins dan krunya tiba dan mencoba membunuhnya.

Dalam prosesnya, banyak pengawal lokal tewas, Liang terluka tetapi sebelumnya menembak mati Dom dan memberitahu Tian bahwa dia harus pergi ke kantor polisi karena itu satu-satunya tempat yang aman baginya. Tian tiba di kantor polisi untuk meminta bantuan, tetapi petugas tidak mengerti bahasanya karena hambatan bahasa. Petugas membawa Long kepadanya sebagai penerjemah, sementara menginterogasi Payu di ruangan lain.

BACA JUGA: