JAKARTA - Sinopsis film Dragged Across Concrete akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Dragged Across Concrete adalah film thriller kejahatan neo-noir Amerika Serikat tahun 2018 yang ditulis dan disutradarai oleh S. Craig Zahler.

Film ini dibintangi oleh Mel Gibson, Vince Vaughn, Tory Kittles, Michael Jai White, Jennifer Carpenter, Laurie Holden, Fred Melamed, Udo Kier, Thomas Kretschmann, dan Don Johnson.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, Dragged Across Concrete mendapat peringkat persetujuan sebesar 76% berdasarkan 151 ulasan, dengan peringkat rata-rata 6,9/10.

Sinopsis Film Dragged Across Concrete

Di kota fiksi Bulwark, mantan narapidana Henry Johns menegur ibunya karena kembali ke prostitusi dan menggunakan obat-obatan, sebelum bertemu kembali dengan adiknya yang cacat, Ethan.

Tiga minggu kemudian, detektif polisi Brett Ridgeman dan Anthony Lurasetti dihukum sementara tanpa bayaran oleh departemen polisi setelah video mengungkapkan mereka melakukan brutalitas polisi pada seorang dealer narkoba. Kedua detektif tersebut membutuhkan uang dengan putus asa, Ridgeman membutuhkan uang untuk pindah ke lingkungan yang lebih aman untuk keluarganya, sementara Lurasetti tertunda dalam mengajukan lamaran kepada pacarnya Denise. Berdasarkan petunjuk dari Friedrich, seorang pengusaha kaya dengan hubungan kriminal, Ridgeman merekrut Lurasetti untuk membantunya mengawasi dan merampok Lorentz Vogelmann, seorang pencuri profesional.

Henry dan teman masa kecilnya, Biscuit, dipekerjakan oleh Vogelmann sebagai pengemudi pelarian, yang pria-prianya, Black Gloves dan Grey Gloves, telah melakukan serangkaian perampokan untuk membeli van peluru berlapis khusus. Vogelmann dan krunya kemudian merampok sebuah bank, mempertahankan karyawan dan pelanggan sebagai sandera. Seorang karyawan bank, Kelly Summer, yang kembali bekerja setelah cuti melahirkan, dieksekusi oleh perampok bank setelah mencegah rekan kerjanya untuk memberitahu polisi melalui email. Perampok tersebut memotong alat kelamin manajer bank dan kemudian melarikan diri dengan emas batangan dan seorang sandera, Cheryl, sambil diikuti oleh Ridgeman dan Lurasetti, yang diperhatikan oleh Henry.

Tidak nyaman dengan kebrutalan Vogelmann dan anak buahnya, Henry dan Biscuit kemudian dipaksa menyerahkan senjata mereka. Lurasetti mengetahui kekejaman yang dilakukan oleh para perampok dan mencemooh Ridgeman karena tidak campur tangan lebih awal atau memberitahu otoritas, tetapi Ridgeman menegaskan bahwa penegakan hukum akan terlambat, dan hanya mereka berdua yang bisa menghadapi perampok tersebut. Lurasetti memilih untuk tidak menunda lamaran pernikahannya kepada Denise dan meninggalkan pesan suara untuknya memberikan petunjuk tentang cincin pertunangan.

