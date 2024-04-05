Sinopsis Film CJ7, Alien sang Penghibur

JAKARTA - Sinopsis film CJ7 akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. CJ7 adalah sebuah film komedi drama fiksi ilmiah yang dibintangi, dan disutradarai oleh Stephen Chow.

Menurut Rotten Tomatoes melaporkan bahwa 49% kritikus memberikan ulasan positif untuk film tersebut berdasarkan 81 ulasan, dengan rata-rata rating 5,3/10.

Sinopsis Film CJ7

Chow Ti adalah seorang pekerja konstruksi miskin. Dia tinggal di rumah yang sebagian dihancurkan dengan putranya yang berusia sembilan tahun, Dicky. Ti sangat ingin menghemat uang agar bisa terus mengirim putranya ke sekolah swasta. Dicky sering dibully oleh anak-anak lain, terutama oleh seorang anak laki-laki bernama Johnny. Dia juga sering diomeli oleh guru-gurunya di sekolah karena pakaiannya yang lusuh.

Suatu hari, saat berada di sebuah toko departemen, Dicky memohon kepada ayahnya untuk membelikan mainan robot populer bernama CJ1. Ti tidak mampu membelinya, dan situasinya berakhir buruk ketika Ti memukul keras Dicky yang keras kepala di depan pelanggan lain.

Dicky menemukan kenyamanan di Ms. Yuen, yang sedang lewat. Malam itu, Ti mengunjungi tempat pembuangan sampah, tempat dia sering mengambil peralatan rumah tangga dan pakaian untuk Dicky. Dia menemukan bola hijau aneh yang ditinggalkan oleh piringan luar angkasa dan membawanya pulang, memberitahu Dicky bahwa itu adalah mainan baru. Awalnya dia ragu-ragu, tetapi kemudian menerimanya.

Pada malam berikutnya, bola hijau tersebut berubah menjadi makhluk asing yang lucu dan menggemaskan mirip anjing yang berteman dengan Dicky. Setelah bermain dengan makhluk tersebut, dia mengetahui bahwa makhluk tersebut memiliki kekuatan penyembuhan setelah mengembalikan apel yang busuk jatuh ke tanah. Dicky sangat senang dan memberi nama makhluk tersebut "CJ7".

