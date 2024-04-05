Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film CJ7, Alien sang Penghibur

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |20:01 WIB
Sinopsis Film CJ7, Alien sang Penghibur
Sinopsis Film CJ7 (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film CJ7 akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. CJ7 adalah sebuah film komedi drama fiksi ilmiah yang dibintangi, dan disutradarai oleh Stephen Chow.

Menurut Rotten Tomatoes melaporkan bahwa 49% kritikus memberikan ulasan positif untuk film tersebut berdasarkan 81 ulasan, dengan rata-rata rating 5,3/10.

Sinopsis Film CJ7

Chow Ti adalah seorang pekerja konstruksi miskin. Dia tinggal di rumah yang sebagian dihancurkan dengan putranya yang berusia sembilan tahun, Dicky. Ti sangat ingin menghemat uang agar bisa terus mengirim putranya ke sekolah swasta. Dicky sering dibully oleh anak-anak lain, terutama oleh seorang anak laki-laki bernama Johnny. Dia juga sering diomeli oleh guru-gurunya di sekolah karena pakaiannya yang lusuh.

Sinopsis Film CJ7, Alien sang Penghibur

Suatu hari, saat berada di sebuah toko departemen, Dicky memohon kepada ayahnya untuk membelikan mainan robot populer bernama CJ1. Ti tidak mampu membelinya, dan situasinya berakhir buruk ketika Ti memukul keras Dicky yang keras kepala di depan pelanggan lain.

Dicky menemukan kenyamanan di Ms. Yuen, yang sedang lewat. Malam itu, Ti mengunjungi tempat pembuangan sampah, tempat dia sering mengambil peralatan rumah tangga dan pakaian untuk Dicky. Dia menemukan bola hijau aneh yang ditinggalkan oleh piringan luar angkasa dan membawanya pulang, memberitahu Dicky bahwa itu adalah mainan baru. Awalnya dia ragu-ragu, tetapi kemudian menerimanya.

Pada malam berikutnya, bola hijau tersebut berubah menjadi makhluk asing yang lucu dan menggemaskan mirip anjing yang berteman dengan Dicky. Setelah bermain dengan makhluk tersebut, dia mengetahui bahwa makhluk tersebut memiliki kekuatan penyembuhan setelah mengembalikan apel yang busuk jatuh ke tanah. Dicky sangat senang dan memberi nama makhluk tersebut "CJ7".

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163514/tinggal_meninggal-SI8e_large.jpg
Sinopsis Film Tinggal Meninggal, Ketika Gema Mencari Perhatian dari Duka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/206/3161783/merah_putih_one_for_all-doj3_large.jpg
Sinopsis Film Merah Putih One for All, Animasi Indonesia yang Banjir Kritik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/206/3158887/a_normal_woman-2AOJ_large.jpg
Sinopsis Film A Normal Woman, Sisi Gelap Mewahnya Dunia Sosialita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/206/3145891/sinopsis_film_bleeding_steel-SaXd_large.jpg
Sinopsis Film Bleeding Steel, Aksi Jackie Chan Hadapi Ancaman Cyborg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/206/3145624/sinopsis_film_hunter_killer-Oal5_large.jpg
Sinopsis Film Hunter Killer, Kerja Sama AS dan Rusia di Tengah Kudeta 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/206/3142825/john_wick_4-Z8cH_large.jpg
Sinopsis Film John Wick Chapter 4, Aksi Balas Dendam Terbesar Keanu Reeves
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement