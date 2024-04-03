Sinopsis Film The Prince

JAKARTA - Sinopsis film The Prince akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Prince adalah film aksi thriller Amerika 2014 yang disutradarai oleh Brian A. Miller. Film ini dibintangi oleh Jason Patric, Bruce Willis, John Cusack, dan Rain.

Paul, seorang mekanik, berbicara dengan putrinya Beth melalui obrolan video. Meskipun dia tampak stres dan terganggu, dia mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Mereka membuat rencana untuk kunjungan Beth kembali ke rumah setelah ujian akhir. Paul kemudian menerima surat dari perguruan tinggi yang menunjukkan bahwa Beth belum membayar uang kuliah, dan seorang asing menjawab teleponnya. Paul tidak menghubungi polisi dan terbang ke tempat di mana putrinya tinggal untuk menyelidiki secara pribadi hilangnya putrinya.

Di apartemen Beth, dia menemukan foto Beth dan seorang wanita muda lainnya yang dia anggap sebagai salah satu temannya. Dia menemukannya di sebuah bar lokal, dan dia memperkenalkan dirinya sebagai Angela. Dia dengan enggan memberi tahu Paul bahwa Beth telah drop out dari perguruan tinggi dan terlibat dengan dealer narkoba setempat. Paul menawarkan untuk membayar Angela $500 untuk membawanya ke New Orleans, lokasi terakhir yang diketahui Beth, dan mengidentifikasi dealer narkobanya, Eddie.

Ketika Angela menunjukkan salah satu teman Eddie, Paul menuntut lokasi Eddie. Pria itu menolak dan menyerang Paul, mengetuknya ke tanah. Paul dengan kejam memukul pria itu dan dua temannya. Meskipun terganggu oleh pertunjukan kekerasan, Angela membantu Paul mengatur pertemuan dengan Eddie melalui ponsel yang mereka ambil dari temannya.

Di sebuah klub, Eddie membantah mengetahui Beth dan mengabaikan ancaman Paul sampai pamannya, yang menyaksikan Paul membunuh tujuh pria bersenjata dua puluh tahun yang lalu, meyakinkan Eddie untuk berbicara. Eddie mengatakan bahwa Beth telah beralih ke obat-obatan yang lebih keras daripada yang dia pasok dan tinggal dengan seorang raja narkoba lokal yang dikenal sebagai The Pharmacy. Paul membayar Angela $500 yang dia janjikan padanya dan memintanya untuk pulang, tetapi dia menolak, karena dia ingin tahu apa yang telah terjadi pada temannya. Paul dengan enggan menerima bantuan terus-menerusnya.

