Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film The Prince

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |22:01 WIB
Sinopsis Film The Prince
Sinopsis Film The Prince (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film The Prince akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Prince adalah film aksi thriller Amerika 2014 yang disutradarai oleh Brian A. Miller. Film ini dibintangi oleh Jason Patric, Bruce Willis, John Cusack, dan Rain.

Sinopsis Film The Prince

Paul, seorang mekanik, berbicara dengan putrinya Beth melalui obrolan video. Meskipun dia tampak stres dan terganggu, dia mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Mereka membuat rencana untuk kunjungan Beth kembali ke rumah setelah ujian akhir. Paul kemudian menerima surat dari perguruan tinggi yang menunjukkan bahwa Beth belum membayar uang kuliah, dan seorang asing menjawab teleponnya. Paul tidak menghubungi polisi dan terbang ke tempat di mana putrinya tinggal untuk menyelidiki secara pribadi hilangnya putrinya.

Sinopsis Film The Prince

Di apartemen Beth, dia menemukan foto Beth dan seorang wanita muda lainnya yang dia anggap sebagai salah satu temannya. Dia menemukannya di sebuah bar lokal, dan dia memperkenalkan dirinya sebagai Angela. Dia dengan enggan memberi tahu Paul bahwa Beth telah drop out dari perguruan tinggi dan terlibat dengan dealer narkoba setempat. Paul menawarkan untuk membayar Angela $500 untuk membawanya ke New Orleans, lokasi terakhir yang diketahui Beth, dan mengidentifikasi dealer narkobanya, Eddie.

Ketika Angela menunjukkan salah satu teman Eddie, Paul menuntut lokasi Eddie. Pria itu menolak dan menyerang Paul, mengetuknya ke tanah. Paul dengan kejam memukul pria itu dan dua temannya. Meskipun terganggu oleh pertunjukan kekerasan, Angela membantu Paul mengatur pertemuan dengan Eddie melalui ponsel yang mereka ambil dari temannya.

Di sebuah klub, Eddie membantah mengetahui Beth dan mengabaikan ancaman Paul sampai pamannya, yang menyaksikan Paul membunuh tujuh pria bersenjata dua puluh tahun yang lalu, meyakinkan Eddie untuk berbicara. Eddie mengatakan bahwa Beth telah beralih ke obat-obatan yang lebih keras daripada yang dia pasok dan tinggal dengan seorang raja narkoba lokal yang dikenal sebagai The Pharmacy. Paul membayar Angela $500 yang dia janjikan padanya dan memintanya untuk pulang, tetapi dia menolak, karena dia ingin tahu apa yang telah terjadi pada temannya. Paul dengan enggan menerima bantuan terus-menerusnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163514/tinggal_meninggal-SI8e_large.jpg
Sinopsis Film Tinggal Meninggal, Ketika Gema Mencari Perhatian dari Duka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/206/3161783/merah_putih_one_for_all-doj3_large.jpg
Sinopsis Film Merah Putih One for All, Animasi Indonesia yang Banjir Kritik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/206/3158887/a_normal_woman-2AOJ_large.jpg
Sinopsis Film A Normal Woman, Sisi Gelap Mewahnya Dunia Sosialita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/206/3145891/sinopsis_film_bleeding_steel-SaXd_large.jpg
Sinopsis Film Bleeding Steel, Aksi Jackie Chan Hadapi Ancaman Cyborg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/206/3145624/sinopsis_film_hunter_killer-Oal5_large.jpg
Sinopsis Film Hunter Killer, Kerja Sama AS dan Rusia di Tengah Kudeta 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/206/3142825/john_wick_4-Z8cH_large.jpg
Sinopsis Film John Wick Chapter 4, Aksi Balas Dendam Terbesar Keanu Reeves
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement