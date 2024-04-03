Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Rendi Jhon dan Laura Moane Tantang Pengunjung Meet and Greet RCTI di Makassar Beradu Akting

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |13:43 WIB
Rendi Jhon dan Laura Moane Tantang Pengunjung Meet and Greet RCTI di Makassar Beradu Akting
Pengunjung meet and greet RCTI di Makassar ditantang beradu akting (Foto: Ist)
MAKASSAR - Rendi Jhon dan Laura Moane menyapa para penggemar sinetron yang mereka bintangi. Diketahui, Rendi dan Laura didapuk untuk bermain dalam sinetron RCTI berjudul Cinta Berakhir Bahagia.

Keduanya diketahui menyapa para penggemar secara langsung dari Atrium Tokyo Phinisi Point Mall Makassar, pada 30 Maret kemarin. Bahkan dalam kesempatan itu, keduanya juga sempat mengajak pengunjung yang beruntung untuk bermain kuis berhadiah.

Menariknya, Rendi dan Laura sama-sama menantang pengunjung untuk beradu akting bersama mereka. Meski terlihat malu-malu, dua pengunjung beruntung itu tampak antusias lantaran bisa bertemu dan mencoba kebolehan akting mereka di hadapan sang idola.

"Seru banget dan semua orang so happy. Dan aku juga senang liat semua orang di Makassar nonton sinetron kita," kata Laura Moane.

"Makassar luar biasa, antusiasnya juga, banyak banget orang yang senang dengan sinetron Cinta Berakhir Bahagia. Pokoknya terima kasih banyak untuk yang sudah nonton," timpal Rendi Jhon.

Meet and Greet RCTI di Makassar

Pengunjung meet and greet RCTI di Makassar ditantang beradu akting (Foto: Ist)

Halaman:
1 2
