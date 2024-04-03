Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jessica Jane Diduga Dilamar Kekasihnya

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |11:35 WIB
Jessica Jane Diduga Dilamar Kekasihnya
Jessica Jane diduga dilamar kekasih (Foto: Instagram/jessicajane99)
A
A
A

JAKARTA - Jessica Jane tengah diselimuti kebahagiaan. Pasalnya, adik dari Jess No Limit ini diduga baru saja dilamar oleh kekasihnya.

Dugaan bahwa Jessica Jane dilamar kekasih pun muncul usai ia mengunggah foto di akun Instagram miliknya @jessicajane99

Dalam postingannya tersebut, ipar Sisca Kohl ini terlihat membagikan potret yang diduga menjadi momen dirinya dilamar oleh sang kekasih. Pasalnya, terlihat seorang pria menyodorkan sesuatu yang diduga cincin sambil berlutut di hadapan Jessica layaknya seorang pria yang tengah melamar sang kekasih.

Sontak saja, postingan itu mengundang tanda tanya dari netizen lantaran Jessica Jane tak banyak menuliskan keterangan mengenai postingannya tersebut. Ia bahkan hanya terlihat meninggalkan angka-angka sambil membubuhkan emoji bergambar hati.

"4-4-24," tulis Jessica Jane secara singkat melalui akun instagram miliknya.

Jessica Jane

Jessica Jane diduga dilamar kekasih (Foto: Instagram/jessicajane99)


Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/33/3143959/audinna-VXHY_large.jpg
Selebgram Audinna Bongkar Perselingkuhan Sang Kekasih, Netizen Heboh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/33/3123371/michelle_halim-kXGg_large.jpg
Kronologi Selebgram Michelle Halim Diduga Doxing Anak di Bawah Umur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/33/3097984/cut_intan_nabila-inMQ_large.jpg
5 Selebgram Jadi Korban KDRT, Ada yang Digebuki Usai Pergoki Chat Mesra Suami dengan Pria Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/33/3090467/fakta_lydia_onic-l2vE_large.jpg
6 Fakta Lydia Onic yang Sempat Viral karena Video Syur 12 Menit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/13/33/3085483/oklin_fia-IfNv_large.jpg
9 Selebgram Tersandung Kasus Penistaan Agama dari Hina Yesus hingga Makan Kriuk Babi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/11/33/3084481/biodata_dan_agama_lydia_onic-RZ6U_large.jpg
Biodata dan Agama Lydia Onic, Selebgram Cantik yang Diduga Pemeran Video Mesum 12 Menit
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement