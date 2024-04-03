Jessica Jane Diduga Dilamar Kekasihnya

JAKARTA - Jessica Jane tengah diselimuti kebahagiaan. Pasalnya, adik dari Jess No Limit ini diduga baru saja dilamar oleh kekasihnya.

Dugaan bahwa Jessica Jane dilamar kekasih pun muncul usai ia mengunggah foto di akun Instagram miliknya @jessicajane99

Dalam postingannya tersebut, ipar Sisca Kohl ini terlihat membagikan potret yang diduga menjadi momen dirinya dilamar oleh sang kekasih. Pasalnya, terlihat seorang pria menyodorkan sesuatu yang diduga cincin sambil berlutut di hadapan Jessica layaknya seorang pria yang tengah melamar sang kekasih.

Sontak saja, postingan itu mengundang tanda tanya dari netizen lantaran Jessica Jane tak banyak menuliskan keterangan mengenai postingannya tersebut. Ia bahkan hanya terlihat meninggalkan angka-angka sambil membubuhkan emoji bergambar hati.

"4-4-24," tulis Jessica Jane secara singkat melalui akun instagram miliknya.

Jessica Jane diduga dilamar kekasih (Foto: Instagram/jessicajane99)



