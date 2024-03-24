Happy Asmara Mengaku Sudah Dilamar, Reaksi Gilga Sahid Tuai Sorotan

JAKARTA - Penyanyi Happy Asmara dan Gilga Sahid belakangan menjadi sorotan lantaran diisukan tengah menjalin hubungan. Menariknya, keduanya disebut tidak hanya sekedar berpacaran, tetapi sudah membawa hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius lagi.

Menariknya, hal tersebut tampak dibongkar langsung oleh Happy Asmara.

Dalam sebuah video yang diunggah di akun TikTok @anandaa_zintiaa Happy Asmara terlihat sedang manggung di Bali. Kala itu, ia tampak ditemani oleh Gilga Sahid yang menunggunya di tepi panggung.

Kemudian, di tengah konsernya pelantun Rungkad itu membawakan pantun terkait seseorang yang hanya dijadikan pelampiasan.

Happy Asmara mengaku sudah dilamar Gilga Sahid (Foto: Instagram/happy_asmara77)





"Di Malang tidur di kosan. Tak kira sayang ternyata pelampisan," ujar Haappy Asmara dalam bahasa Jawa dikutip TikTok @anandaa_zintiaa).

Tak hanya satu, Happy Asmara berpantun mengaku bahwa dirinya sudah dilamar oleh kekasihnya, Gilga Sahid.

"Bahasa Jawanya kuda itu jaran. Dulu HTS-an nggak kerasa sekarang aku sudah lamaran," ungkap Happy Asmara dalam bahasa Jawa, yang kemudian disambut teriakan para penonton.

Sontak saja teman-teman Happy Asmara dan Gilga Sahid yang berada di samping panggung heboh. Bahkan Gilga Sahid langsung menaikan maskernya menutupi reaksi saltingnya dan memberi kode diam kepada teman-temannya.