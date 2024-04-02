Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Putus, Han So Hee dan Ryu Jun Yeol Batal Bintangi Delusion

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |17:41 WIB
Putus, Han So Hee dan Ryu Jun Yeol Batal Bintangi <i>Delusion</i>
Han So Hee dan Ryu Jun Yeol batal bintangi Delusion. (Foto: Charles and Keith/DAZED)
SEOUL - Han So Hee dan Ryu Jun Yeol memutuskan mundur dari bursa cast film Delusion. Hal itu diumumkan perwakilan SHOWBOX, rumah produksi yang menggarap film tersebut, pada 2 April 2024.

“Negosiasi terkait tampilnya Ryu Jun Yeol dan Han So Hee dalam Delusion telah dibatalkan. Meski begitu, proses produksi Delusion akan terus lanjut,” ujar sumber tersebut dikutip dari Sports DongA, Selasa (2/4/2024). 

C-JeS Studios kemudian mengonfirmasi pernyataan pihak SHOWBOX tersebut. Dalam keterangan resminya, agensi itu menyebut, Ryu Jun Yeol sebenarnya masih dalam tahap awal negosiasi dengan rumah produksi tersebut. 

“Kami juga mengonfirmasi kabar yang mengatakan SHOWBOX meminta untuk tidak melanjutkan negosiasi lebih lanjut. Kami merasa bertanggung jawab terhadap insiden (hubungan asmara Ryu Jun Yeol) dan menyetujui permintaan mereka,” kata agensi itu. 

Han So Hee dan Ryu Jun Yeol batal bintangi Delusion. (Foto: Instagram/@xeesoxee/Marie Claire)

