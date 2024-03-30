Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ryu Jun Yeol dan Han So Hee Putus, 2 Minggu setelah Go Public

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |16:36 WIB
Ryu Jun Yeol dan Han So Hee Putus, 2 Minggu setelah <i>Go Public</i>
Ryu Jun Yeol dan Han So Hee putus, 2 minggu setelah go public. (Foto: Marie Claire/Instagram/@xeesoxee)
SEOUL - Ryu Jun Yeol dan Han So Hee dikabarkan telah mengakhiri hubungan asmara mereka. Kabar tersebut kemudian dikonfirmasi oleh agensi aktor Reply 1988 tersebut kepada Sports Today

C-JeS Studios mengatakan, Ryu Jun Yeol dan Han So Hee putus 2 minggu setelah mereka go public, pada 15 Maret 2024. Pernyataan senada juga dirilis 9ATO Entertainment selaku perwakilan Han So Hee.

“Han So Hee dan aktor Eyu Jun Yeol telah mengakhiri hubungan mereka. Mereka berjanji untuk tidak lagi mengungkapkan emosi terkait masalah pribadi,” kata agensi tersebut dikutip dari Koreaboo, Sabtu (30/3/2024).

Dalam lanjutan keterangannya, 9ATO Entertainment mengungkapkan bahwa artisnya sangat menyesal karena mengungkapkan perasaannya. Agensi itu juga sepakat cara sang aktris berkomunikasi dengan publik tidak elok.

“Han So Hee menyesal dan siap menerima kritik apapun yang dilayangkan padanya. Tanggung jawab kami pun tak kalah besar karena sebagai agensi kami tidak bisa menjaga artis kami,” ujar agensi tersebut. 

Ryu Jun Yeol dan Han So Hee putus. (Foto: Dispatch)

Permasalahan yang dihadapi Han So Hee saat ini, diakui 9ATO Entertainment sebagai bukti mereka gagal menjadi ‘rumah’ untuk artisnya. Mereka mengakui kesalahan tersebut dan berjanji akan memperbaiki diri. 

“Kami berharap, publik bisa menerima Han So Hee dengan hangat. Dia akan kembali ke dunia hiburan dengan lebih sehat,” ujar agensi tersebut. 

Halaman:
1 2
