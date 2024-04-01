Sinopsis Film Homefront, Jason Statham vs Sang Penindas

JAKARTA - Sinopsis film Homefront akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Homefront adalah film thriller aksi Amerika Serikat tahun 2013 yang disutradarai oleh Gary Fleder dan ditulis oleh Sylvester Stallone, yang juga memproduksi film tersebut bersama Kevin King Templeton dan John Thompson.

Film ini dibintangi oleh Jason Statham, James Franco, Winona Ryder, dan Kate Bosworth. Pengambilan gambar dimulai pada tanggal 1 Oktober 2012 di New Orleans, Louisiana.

BACA JUGA: Sinopsis Film Underworld II Evolution

Menurut Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 42% berdasarkan 118 ulasan, dengan rating rata-rata 4,97/10.

Sinopsis Film Homefront

Dua tahun setelah menggerebek laboratorium metamfetamin yang dimiliki oleh bos geng sepeda motor bernama Danny T, Phil Broker pensiun dari DEA dan pindah ke sebuah kota kecil di Louisiana bersama putrinya, Maddy. Suatu hari, Maddy terlibat dalam perkelahian di halaman sekolah dengan seorang penindas bernama Teddy Klum, dan Broker dipanggil ke sekolahnya. Saat mereka bersiap untuk pulang, ibu Teddy, Cassie, memprovokasi pertarungan antara suaminya dan Broker, yang dimenangkan dengan mudah oleh Broker. Marah, Cassie kemudian meminta saudaranya, Gator, seorang produsen narkoba, untuk mengintimidasi Broker. Teman Broker, Teedo, memperingatkannya bahwa penduduk setempat mungkin akan terlibat dalam pertarungan lama.

Sementara Broker dan Maddy pergi berkuda, Gator masuk ke rumah mereka dan menemukan file personil DEA lama; dia menemukan bahwa Broker bertanggung jawab atas penangkapan Danny T, yang mengakibatkan kematian putra Danny T. Dengan harapan memperluas pengaruhnya, Gator memberi tahu Danny T, yang mengirim anggota gengnya untuk membunuh Broker. Sementara itu, Broker mencoba meredakan situasi dengan keluarga Teddy, dan Maddy mengundang Teddy ke pesta ulang tahunnya. Ketegangan antara kedua keluarga tersebut perlahan mereda, dengan Teddy dan Maddy bahkan menjadi teman, Gator memperingatkan Cassie untuk menjauhi Broker.