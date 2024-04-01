Sinopsis Film Escape Plan 2: Hades

JAKARTA - Sinopsis film Escape Plan 2: Hades akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Escape Plan 2: Hades adalah film thriller aksi penjara Amerika Serikat tahun 2018 yang disutradarai oleh Steven C. Miller. Ini adalah sekuel dari film tahun 2013, Escape Plan, dan merupakan installment kedua dalam seri film Escape Plan.

Film ini dibintangi oleh Sylvester Stallone dan Curtis "50 Cent" Jackson mengulangi peran mereka dari film pertama, dengan Dave Bautista, Huang Xiaoming, Jaime King, Jesse Metcalfe, Titus Welliver, dan Wes Chatham bergabung dalam pemeran.

BACA JUGA: Sinopsis Film Underworld II Evolution

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, 7% dari 27 ulasan kritikus adalah positif, dengan nilai rata-rata 2,5/10.

Sinopsis Film Escape Plan 2: Hades

Ray Breslin terus mengoperasikan perusahaannya dalam keamanan dengan sedikit kesuksesan, dengan anggota senior Hush dan Abigail serta pendatang baru Shu Ren, Jasper Kimbral, dan Luke Graves sebagai operator lapangan. Selama misi penyelamatan sandera di Chechnya, Kimbral, yang percaya pada algoritma komputernya, menyimpang dari tujuan misi. Hal ini mengakibatkan salah satu sandera tertembak dan kemudian meninggal karena lukanya; Breslin memecat Kimbral sebagai akibatnya.

Setahun kemudian, Shu dihubungi oleh keluarganya untuk melindungi sepupunya, Yusheng Ma. Akan segera mengumumkan teknologi komunikasi satelit yang revolusioner dari perusahaannya, Yusheng telah menjadi target oleh perusahaan pesaing, Ruscho. Setelah menghadiri pesta di Bangkok, Shu membela Yusheng dari para pria bertopeng, tetapi keduanya disambar dengan tasers dan diculik.

Kemudian, Shu mendapati dirinya dipenjara di sebuah arena yang tidak dikenal, di mana narapidana dipaksa untuk bertarung. Shu dipaksa untuk berkelahi dengan narapidana lain dan memenangkan pertarungan, dan bertemu narapidana sesama Kimbral, yang menjelaskan bahwa penjara tersebut bernama HADES, di mana dia telah ditahan selama beberapa bulan. Luke, Hush, Abigail, dan Breslin berusaha untuk menemukan Shu setelah ia dan Yusheng menghilang.

Menggunakan pelatihan Breslin untuk merumuskan rencana pelarian, Shu bertemu dengan penjaga Gregor Faust, yang menyebut dirinya "Kepala Kebun Binatang", dan belajar bahwa Faust ingin paten komunikasi Yusheng sebagai imbalan untuk pembebasan mereka. Yusheng memberitahu Shu bahwa ia mengubur teknologi tersebut karena takut dapat digunakan untuk meretas sistem peluncuran nuklir mana pun di dunia, dan mereka berusaha untuk melarikan diri.

Breslin mengetahui bahwa HADES didanai oleh organisasi misterius yang sama yang mendanai Tomb, dan mencari bantuan dari kontak lamanya, Trent DeRosa. Saat mengikuti jejak menghilangnya Shu, Luke tertangkap dan dipindahkan ke HADES.

Shu berteman dengan koki penjara bernama Chu dan belajar bahwa tata letak penjara berubah setiap malam dengan menggunakan tanda pensil di lantai. Kimbral mengungkapkan bahwa narapidana lain, seorang peretas yang dikenal sebagai Count Zero yang merupakan pemimpin dari kelompok peretas bernama Legion, mengetahui tata letak tersebut. Shu memperoleh kepercayaan Count Zero dan Count Zero memberinya informasi tersebut, tetapi dengan demikian mengungkapkan identitasnya.