HOME CELEBRITY MUSIK

Hadir di iHeart Radio Awards 2024, Agnez Mo Ingin Duet dengan Beyonce

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |01:01 WIB
Hadir di iHeart Radio Awards 2024, Agnez Mo Ingin Duet dengan Beyonce
Agnez Mo ingin duet dengan Beyonce (Foto: IG Agnez)
A
A
A

LOS ANGELES - Agnez Mo turut hadir dalam acara iHeart Radio Awards 2024. Agnez hadir langsung di Dolby Theater, Los Angeles, Amerika Serikat dan membuat bangga netizen Tanah Air.

Kehadiran Agnez di acara ini pun bukan tanpa alasan. Pelantun Coke Bottle itu memiliki prestasi di industri musik internasional.

Hadir di iHeart Radio Awards 2024, Agnez Mo Ingin Duet dengan Beyonce

Di antaranya pernah berkolaborasi dengan sejumlah musisi Hollywood. Siapa sangka, Agnez pun begitu memimpikan berkolaborasi dengan penyanyi Amerika Serikat, Beyonce.

“(Ingin kolaborasi dengan) Beyonce, oh sudah pasti,” ungkap Agnez, dikutip akun X, @billboard.

Agnez mengatakan dirinya begitu mengagumi pelantun Halo itu. Ia begitu mendambakan bisa satu panggung bahkan berkolaborasi dengan sosok Beyonce.

“Tidak ada ragu, aku pasti sangat menginginkannya,” tambah Agnez.

 BACA JUGA:

