Bangga, Agnez Mo Punya Dua Patung Lilin Madame Tussauds di 2 Negara Berbeda

Agnez Mo punya dua patung lilin di 2 negara berbeda (Foto: IG Agnez)

JAKARTA - Agnez Mo baru saja membagikan kabar bahagia. Pasalnya dirinya kembali memiliki patung lilin yang persis seperti wujud aslinya masuk ke salah satu museum lilin terkemuka dunia, Madame Tussauds.

Ini bukan kali pertama patung lilin Agnez Mo dipajang di museum Madame Tussauds. Sebelumnya pada tahun 2022, Agnez Mo turut menghadiri peresmian patung lilinnya yang diletakan di museum Madame Tussauds Singapore.

Patung lilin ini menjadi patung lilin keduanya yang diletakan di museum Madame Tussauds Hongkong. Artinya, Agnez Mo memiliki dua patung lilin di dua negara yang berbeda.

Dalam unggahan di akun Instagramnya @agnezmo, ia mengunggah foto lamanya bersama dengan patung lilinnya pada saat datang ke peresmiannya di Madame Tussauds Singapore.

Pelantun “Coke Bottle” itu mengaku tak percaya kini telah memiliki dua patung lilin di dua negara yang berbeda.

“Tidak percaya saya punya 2 patung lilin di 2 negara berbeda! Kembali ke hari ketika kami memperlihatkan sosok saya di Singapura @mtssingapore,” tulis Agnez Mo dikutip dari keterangan foto, Jumat (1/3/2024).

Patung kedua Agnez Mo di di museum Madame Tussauds Hongkong tampak sama persis seperti dengan patung lilin yang sebelumnya ada di di museum Madame Tussauds Singapore.

Patung lilin tersebut dibuat seperti sosok Agnez Mo yang sedang berpose bak model. Tak cuma itu, seluruh penampilannya dibuat sangat mirip, mulai dari rambut, make up, dan juga cara berpakaiannya yang sama persis seperti Agnez Mo di tahun 2019.

