Sinopsis Tukang Bubur Pengen Naik Haji Menjemput Berkah Episode 30 Maret 2024

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |08:49 WIB
Sinopsis <i>Tukang Bubur Pengen Naik Haji Menjemput Berkah</i> Episode 30 Maret 2024
Sinopsis Tukang Bubur Pengen Naik Haji Menjemput Berkah. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis Tukang Bubur Pengen Naik Haji Menjemput Berkah episode 30 Maret 2024 berkisah tentang Salamah dan Etty yang protes pada Pak RT karena membiarkan Mujidin tinggal di rumah Maesaroh. 

Alasannya, karena Mujidin dan Maesaroh yang berstatus janda dan duda belum terikat pernikahan. Salamah, Etty, Broto, dan Iis kemudian meminta Pak RT bertindak tegas untuk memisahkan keduanya. 

Syamsul yang mau mengantar Diana ke kampus untuk mengambil ijazah melihat keramaian di pos ronda pun langsung menghampiri. Salamah, Etty, Broto dan Iis menceritakan keresahan mereka pada Syamsul. 

Mereka pun kompak menuju ke rumah Maesaroh dan memprotes keputusan perempuan itu membiarkan Mujidin tinggal di rumahnya. Kedatangan Salamah dan pak RT CS ke rumah berbarengan dengan Marni, Ical, dan Laras. 

Namun semua dihadang oleh Maesaroh. Laras memprotes aksi Maesaroh yang melarang dirinya menjenguk Gus Mujidin, padahal pria itu yang minta dijemput. Maesaroh mencoba berkilah sambil berusaha menutupi dari Roy fakta sebenarnya. 

Pada akhirnya, Roy mengetahui Mujidin tinggal di rumah Maesaroh. Roy memprotes keputusan Maesaroh mengizinkan Mujidin tinggal di rumahnya. Namun perempuan itu mengaku hanya ingin menolong Gus Mujidin. 

Tahu banyak orang yang memprotes, Mujidin akhirnya memutuskan pergi dari rumah Maesaroh dan pulang ke kontrakannya. Maesaroh kesal pada Etty dan Syamsul yang membuat dirinya didemo warga. 

