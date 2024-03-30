Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Babak Syafaat Hafiz Indonesia Bikin Deg-degan, Siapakah yang Lolos?

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |13:57 WIB
Babak Syafaat Hafiz Indonesia Bikin Deg-degan, Siapakah yang Lolos?
Hafiz Indonesia2024 (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 24 peserta, Hafiz Indonesia sudah mendapatkan 6 yang terbaik untuk tampil di babak berikutnya, yaitu :

1. Gibran - dari Medan

2. Arfan - dari Batam

3. Azka - dari Jambi

4. Zayyan - dari Bogor

5. Aira - dari Sidoarjo

5. Fatih - dari Cianjur

Babak Syafaat Hafiz Indonesia Bikin Deg-degan, Siapakah yang Lolos?

Sebelum masuk ke babak yang lebih menantang, Hafiz Indonesia mengadakan Babak Syafaat. Ini adalah babak yang diperuntukkan bagi para peserta yang sudah dipulangkan.

Beberapa orang anak dipanggil kembali untuk diberikan kesempatan kedua di babak ini. Mereka akan diuji kembali hafalan Qurannya untuk mendapatkan tiket syafaat agar bisa masuk untuk kembali berjuang di Hafiz Indonesia. Beberapa yang berhasil mendapatkanya adalah:

1. Wardah - 5 tahun asal dari Pandai Sikek, Sumatera Barat

2. Hafizh - 7 tahun asal dari Pelalawan Riau

3. Almeera - 6 tahun asal dari Sampang

4. Calvin - 8 tahun asal dari Bogor

5. Alfan - 8th asal Muara Enim

6. Hana - 8 tahun asal dari Banjarmasin

7. Yukiko - 7 tahun asal dari Purwakarta

8. Zubair - 8 tahun asal dari Gresik

Dari antara mereka, kira-kira siapa yang berhasil meraih pin syafaat dan kembali bergabung di Hafiz Indonesia?

Saksikan Hafiz Indonesia Sabtu, 30 Maret 2024 pukul 14.30 hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek dan Live Streaming di aplikasi RCTI+. Pasang STB / TV digital dan arahkan antena ke pemancar RCTI. Gunakan STB, antena, kabel dan konektor yang berfungsi dengan baik. Jika mengalami gangguan hubungi RCTI Layanan Solusi Digital 08569003900 dan Instagram @officialRCTI.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
