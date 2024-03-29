RCTI Hadirkan Tabligh Akbar dan Festival Hafiz Indonesia 2024 di Ciawi

JAKARTA - Ibadah puasa tahun ini akan semakin seru dengan tayangan spesial Ramadhan di RCTI. Setelah ramai di Kota Surabaya dan Tangerang, Kali ini RCTI hadir di Ciawi tepatnya di Halaman Al-Amaliyah, Ciawi, Bogor selama 2 hari dengan menyuguhkan Tabligh Akbar dan Festival Hafiz Indonesia 2024.

Tausiyah yang menyegarkan rohani di malam Ramadhan, oleh para Ustadz dan diselingi dengan tanya jawab bersama jama’ah, penuh kelucuan sekaligus syarat dengan ilmu. Diiringi juga dengan alunan musik bernuansa religi penyejuk hati.

Tabligh Akbar yang dilaksanakan di Halaman Masjid Al-Amaliyah pada hari Jum’at (29/03/2024) yang akan dipandu oleh Arie Untung. Tausiyah akan diisi oleh Abi Amir Faishol Fath & Taufiqurrahman, tentunya akan menambah keimanan para jamaah yang mendengarkan, baik secara langsung di lokasi atau melalui siaran televisi. Alunan musik religi spesial dari Nasida Ria tentunya juga akan menambahkan kemeriahan malam Ramadhan Ciawi di Tabligh Akbar 2024. Bagi warga Ciawi bisa datang ke lokasi mulai pukul 21.00 atau selepas sholat tarawih.

Acara Ramadan RCTI di Ciawi masih berlanjut hingga Sabtu (30/03/2024), masyarakat Ciawi dan sekitarnya dapat menyaksikan secara langsung para alumni Hafiz Indonesia, dalam acara Festival Hafiz Indonesia 2024 yang berlangsung di Halaman Masjid Al-Amaliyah. Kali ini, Irfan Hakim yang akan memandu acaranya secara live. Bagi warga Ciawi bisa datang ke lokasi mulai pukul 15.00.

Tidak hanya kedatangan para alumni Hafiz Indonesia, seperti Rayyan (HI 2021), Akil (HI 2023), dan Aqeela (HI 2021), kita juga akan mendapatkan tausiyah dari Abi Amir Faishal Fath, Nabilah Abdul Rahim dan Ka Lulu & Boneka Ina. Di Festival Hafiz Indonesia 2024 kali ini, juga akan kedatangan bintang tamu spesial Sonny Septian dan anaknya, King Faaz, Tak ketinggalan deHakims yaitu anak anak Irfan Hakim juga akan menambah kemeriahan Festival Hafiz Indonesia 2024 di Ciawi.

