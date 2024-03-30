Sinopsis Film Underworld II Evolution

JAKARTA - Sinopsis film Underworld II Evolution akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Film Underworld: Evolution adalah film aksi horor Amerika Serikat tahun 2006 yang disutradarai oleh Len Wiseman dari naskah yang ditulis oleh Danny McBride, berdasarkan cerita oleh Wiseman dan McBride.

Ini adalah sekuel dari Underworld (2003) dan instalasi kedua dalam seri film "Underworld". Film ini dibintangi oleh Kate Beckinsale, Scott Speedman, Tony Curran, Shane Brolly, Steven Mackintosh, Derek Jacobi, dan Bill Nighy.

Alur cerita mengikuti Selene dan Michael, yang kembali diperankan oleh Beckinsale dan Speedman, saat mereka berjuang untuk melindungi garis darah Corvinus dari masa lalu yang tersembunyi.

Underworld: Evolution memiliki peringkat persetujuan keseluruhan 17% di Rotten Tomatoes berdasarkan 104 ulasan.

Sinopsis Film Underworld II Evolution

Pada tahun 1202, sebuah pasukan yang dipimpin oleh tiga tetua vampir (Markus, Viktor, dan Amelia) tiba di sebuah desa yang penuh dengan Werewolf. Viktor dan Amelia menangkap target mereka, saudara kembar Markus, William Corvinus, werewolf pertama dan paling kuat. Meskipun Markus menentangnya, Viktor memerintahkan agar William dipenjara selamanya di lokasi rahasia.

Di zaman sekarang, vampir Selene membawa Michael ke rumah aman sehingga dia dapat menghadapi regent vampir Kraven; dia berencana untuk menghentikan Kraven dari membunuh Markus. Markus terbangun sebelum Kraven tiba dan membunuhnya beserta anak buahnya. Lorenz Macaro, seorang pria tua yang sebenarnya adalah seorang abadi dan leluhur kedua ras vampir dan Lycan, mengirimkan tim untuk menyelidiki akibat pertempuran di markas Lycan. Saat Macaro memeriksa mayat Viktor, dia menemukan sebuah cakram logam yang cocok dengan liontin yang awalnya dipakai oleh Sonja. Separuh lain dari liontin tersebut dimiliki oleh Michael setelah kematian Lucian.

Dengan menggunakan pengetahuan tentang komputer yang diperoleh dari darah Kraven, Markus melacak Selene dan Michael dan menyerang mereka, tetapi mereka berhasil menghindarinya dan bersembunyi di gudang. Di sana, Selene dan Michael berbagi perasaan mereka dan melakukan hubungan seks yang penuh gairah. Mengetahui bahwa liontin tersebut penting bagi Markus, Michael dan Selene mencoba untuk mengetahui mengapa dia menginginkannya. Selene ingat bahwa dia pernah melihatnya saat masih kecil, tetapi tidak tahu artinya. Mereka melakukan perjalanan ke tempat persembunyian sejarawan vampir yang diasingkan, Andreas Tanis.

Tanis mengungkapkan bahwa Markus adalah vampir pertama, salah satu dari tiga putra Alexander Corvinus, yang pertama kali menjadi abadi. Markus digigit oleh kelelawar dan bermetamorfosis menjadi vampir, sementara William digigit oleh serigala dan bermetamorfosis menjadi werewolf. Putra ketiga tetap manusia dan memberi keturunan manusia termasuk Michael, yang menjadi hibrida Lycan-Vampir pertama. Werewolf pertama yang dibuat oleh William sepenuhnya liar dan tidak dapat kembali ke bentuk manusia mereka. Karena keganasan William, Markus mendekati Viktor, yang saat itu adalah panglima perang manusia yang sekarat, dan menawarkan untuk mengubahnya dan pasukannya menjadi vampir sebagai imbalan untuk melacak dan menghentikan William, serta menghancurkan yang telah diinfeksi olehnya. Viktor tidak membunuh saudara kembar itu karena dia diyakinkan bahwa melakukannya akan mengakibatkan kepunahan segera dari semua vampir dan Lycan. Tanis lebih lanjut mengungkapkan bahwa ayah Selene adalah arsitek yang membangun penjara William dan bahwa liontin itu adalah kunci. Viktor membunuh keluarga Selene karena mereka mengetahui lokasi penjara tersebut, tetapi mengubah Selene menjadi vampir dengan lokasi penjara yang dienkripsi dalam darahnya. Tanis kemudian mengarahkan Selene dan Michael kepada Macaro untuk bantuan. Setelah Selene dan Michael pergi, Markus tiba dan minum darah Tanis untuk mengetahui lokasi Selene dan Michael, membunuh Tanis.

