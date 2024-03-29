Sinopsis Film Underworld, Kisah Menantang Pembunuh Vampir

JAKARTA - Sinopsis film Underworld akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Underworld adalah film horor aksi tahun 2003 yang disutradarai oleh Len Wiseman dalam debut penyutradaraan film fiturnya, dari skenario oleh Danny McBride, berdasarkan cerita oleh Kevin Grevioux, Wiseman, dan McBride.

Film ini dibintangi oleh Kate Beckinsale, Scott Speedman, Michael Sheen, Shane Brolly, dan Bill Nighy. Plotnya berkisar pada sejarah rahasia vampir dan Lycans (singkatan dari lycanthrope, yang berarti manusia serigala).

Underworld memiliki rating persetujuan keseluruhan sebesar 31% di situs agregat kritikus film Rotten Tomatoes, berdasarkan 161 ulasan.

Sinopsis Film Underworld

Selama beberapa generasi, vampir dan Lycans, spesies manusia serigala kuno, telah secara rahasia berperang. Para vampir mendapatkan keunggulan ketika pemimpin Lycan, Lucian, tampaknya mati oleh tangan vampir Kraven, yang menjadi wakil kedua para pemimpin vampir. Selene, anggota dari kelompok elit pembunuh vampir yang dikenal sebagai "Death Dealers", terus mengejar eksterminasi Lycans meskipun vampir lainnya tidak lagi menganggap mereka sebagai ancaman.

Selama bentrokan dengan Lycans, Selene menemukan bahwa mereka mencari Michael Corvin, seorang mahasiswa kedokteran yang tampaknya biasa saja. Mengabaikan desakan Kraven untuk mengabaikan situasi itu, Selene menyelidiki Michael secara pribadi. Setelah mendekatinya, mereka berdua menemukan diri mereka dikejar oleh sekelompok Lycans yang dipimpin oleh Lucian, yang masih hidup dan berhasil menggigit Michael selama pelariannya. Karena Kraven adalah satu-satunya saksi kematian Lucian yang diduga, Selene menduga bahwa dia berbohong tentang membunuhnya dan mungkin bekerja dengan Lycans.

Selene membangunkan Viktor, seorang vampir tua yang sedang tidur, lebih awal dan pergi untuk menyembunyikan Michael di rumah aman. Selene mengikat Michael, takut gigitan Lycans akan mengubahnya menjadi manusia serigala saat bulan purnama. Saat mereka berdua mendekat, dia secara bertahap memberitahunya lebih banyak tentang masa lalunya, mengungkapkan bahwa Viktor mengadopsinya dan mengubahnya menjadi vampir setelah kematian keluarganya oleh tangan Lycans, memimpinnya untuk memulai kampanye pembalasan terhadap mereka, dan bahwa halusinasinya Michael adalah kenangan yang diteruskan oleh Lucian padanya.

Selene kembali ke rumah besar klan vampirnya. Marah karena dibangunkan lebih awal, Viktor menolak untuk percaya pada peringatan Selene tentang pengkhianatan Kraven dan mengingatkannya bahwa sesama eldernya, Marcus, seharusnya dibangunkan sebelumnya. Sementara itu, dalam perjalanan ke rumah besar untuk membangunkan Marcus, tetua vampir Amelia, penguasa saat ini dari klan, kemudian diserang dan dibunuh oleh Lycans, yang telah melacaknya dengan bantuan Kraven.