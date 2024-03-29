Sinopsis Film The Book of Eli, Carut Marut Kehidupan Pasca-Apokaliptik

Sinopsis film The Book of Eli akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Book of Eli adalah film aksi neo-Western pasca-apokaliptik Amerika Serikat tahun 2010 yang disutradarai oleh Hughes Brothers, ditulis oleh Gary Whitta, dan dibintangi oleh Denzel Washington, Gary Oldman, Mila Kunis, Ray Stevenson, dan Jennifer Beals.

Ceritanya berkisar pada Eli, seorang nomad di dunia pasca-apokaliptik yang berusaha untuk mengantarkan salinan buku misterius ke lokasi aman di Pantai Barat Amerika Serikat. Pengambilan gambar dimulai pada Februari 2009 dan berlangsung di New Mexico.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes melaporkan bahwa 47% dari 210 kritikus memberikan ulasan positif untuk film tersebut, dengan rating rata-rata 5,50/10.

Sinopsis Film The Book of Eli

Tiga puluh tahun setelah holokaus nuklir yang menyebabkan ekosida, Eli melakukan perjalanan kaki melintasi tanah tandus bekas Amerika Serikat. Mengenakan kacamata hitam dan pakaian lusuh, ia menunjukkan kemampuan bertahan hidup dan bertarung yang luar biasa. Mencari air, ia tiba di sebuah kota yang berantakan yang diperintah oleh seorang warlord bernama Carnegie, yang berusaha mengendalikan orang-orang melalui kekuatan sebuah buku tertentu, yang henchmennya tidak bisa temukan.

Eli melakukan tukar menukar dengan pemilik toko, si Insinyur, untuk mengisi ulang baterai pemutar musik portabelnya. Di bar kota, ia diserang oleh sekelompok pengendara motor tetapi dengan cepat membunuh mereka semua. Terkesan, Carnegie mengundang Eli untuk bergabung dengannya, tetapi Eli menolak. Sadar bahwa Eli adalah seorang pria yang melek huruf seperti dirinya, Carnegie memaksa dia untuk menginap semalam di bawah pengawalan.

Wanita buta Carnegie, Claudia, membawa makanan dan air untuk Eli dan Carnegie memerintahkan putrinya, Solara, untuk menggoda Eli, tetapi dia menolaknya. Solara melihat Eli memiliki sebuah buku, dan ia menawarkan untuk berbagi makanannya, mengucapkan doa sebelum mereka makan. Pagi harinya, Carnegie mendengar Solara mengulangi doa itu kepada ibunya dan menyadari bahwa Eli memiliki buku yang ia cari: sebuah Alkitab.

Eli menyelinap pergi, tetapi Carnegie dan para pengikutnya menghadapinya di jalanan. Ketika Eli menolak untuk menyerahkan buku itu, Carnegie memerintahkan untuk membunuhnya; pertempuran yang terjadi tidak menyentuh Eli, tetapi banyak pengikutnya yang tewas dan Carnegie tertembak di kaki. Solara mengejar Eli dan membawanya ke tempat air kota, berharap bisa menemani dia, tetapi dia menjebaknya di dalam dan melanjutkan perjalanan sendiri. Solara melarikan diri dan diserang oleh dua perampok yang mencoba memperkosanya, tetapi Eli muncul kembali dan membunuh mereka.

Melanjutkan perjalanannya menuju Pantai Barat, Eli menjelaskan misinya: ia memiliki satu-satunya salinan Alkitab yang tersisa karena semua salinan lainnya sengaja dihancurkan setelah perang nuklir. Dia mengatakan bahwa ia dipimpin ke buku itu oleh suara di kepalanya, yang memerintahkannya untuk berjalan ke arah barat ke tempat yang aman, dan meyakinkan ia akan dilindungi dan dipandu dalam perjalanannya.