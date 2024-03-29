Ananta Rispo Nyaris Diseruduk Kuda saat Syuting Arab Maklum 2

JAKARTA - Komika Ananta Rispo mengungkapkan, pengalaman lucu yang dialaminya saat syuting Arab Maklum 2 di Bali. Dia mengaku, nyaris diseruduk kuda saat syuting adegan dikejar kuda di pantai.

Mulanya, Rispo mengaku, hanya menjalani adegan dikejar anjing sesuai skenario. Namun, muncul ide brilian sang sutradara mengambil adegan Rispo dikejar kuda. Namun ternyata, tak mudah mengarahkan kuda untuk mengambil adegan tersebut.

Pasalnya, setelah adegan berakhir kuda tersebut masih terus mengejarnya. “Kru juga ikut diserang. Anjing atau kucing masih bisa diarahin kan. Kalo kuda wah repot,” tuturnya dalam Meet & Greet Vision+ di FX Sudirman, pada Jumat (29/3/2024).

Meski baru bergabung di musim kedua Arab Maklum, namun Rispo merasa para pemain yang sudah bergabung sejak season pertama menerimanya dengan tangan terbuka dan penuh kehangatan.

Alasan ini membuat Rispo merasa nyaman selama syuting. “Dari awal reading, kami diskusi bareng. Saat syuting pun tinggal di hotel yang sama ya sudah kayak keluarga,” tuturnya menambahkan.

Rispo menjelaskan, series Arab Maklum 2 hadir untuk menghibur masyarakat. Meski menggunakan kata 'Arab' pada judulnya, namun Rispo memastikan, series ini bisa dinikmati oleh semua kalangan.

“Jadi bukan karena judulnya ada kata 'Arab', jadi berpikir bahwa serues ini tentang agama Islam. Series ini tidak membahas soal agama, pure hiburan untuk semua orang,” kata sang komika.