HOME CELEBRITY TV SCOOP

Ananta Rispo Bawa Warna Baru dalam Series Arab Maklum 2, Dijamin Bikin Ngakak

Pasopati Baladika , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |12:58 WIB
Ananta Rispo Bawa Warna Baru dalam Series <i>Arab Maklum 2</i>, Dijamin Bikin Ngakak
Ananta Rispo bawa warna baru dalam series Arab Maklum 2. (Foto: Vision+)
A
A
A

 

JAKARTA - Komedian Ananta Rispo membawa warna baru dalam series Arab Maklum 2 yang akan tayang di Vision+, pada April mendatang. Dalam series ini, dia berperan sebagai Robert, tour guide dan driver keluarga Abah Mahmud selama liburan di Bali. 

Robert digambarkan sebagai karakter yang apa adanya dan terkadang kerap berlagak sok tahu. Sikap tersebut terkadang terasa lucu namun juga menyebalkan bagi Koh Aseng dan teman-temannya.

Walau terkadang menjengkelkan, namun sisi humoris Robert dan kebiasaannya melakukan hal konyol dan spontan membuat orang tidak bisa marah kepadanya. Akting Ananta Rispo sebagai Robert akan menambah warna baru dalam series ini. 

Series yang disutradarai Martin Anugrah tersebut, bertutur tentang kehidupan keluarga Arab yang berusaha tetap teguh pada budayanya di tengah suasana liburan yang penuh godaan di Bali.

Rispo beradu akting dengan Usama Harbatah, Dhawiya Sukaesih, Rachel Patricia, Aci Resti, Martin Anugrah, Avi Basalamah, Kinaryosih, Fadil Levy, Vikri Rasta, Steve Pattinama, Zidni Hakim, Edric Tjandra, Patricia Gouw, Rully Fiss, dan Lia Waode dalam series ini.
Akting Ananta Rispo dan para cast Arab Maklum 2 lainnya bisa Anda tonton secara streaming melalui Vision+. Jangan lupa mengunduh aplikasinya melalui Play Store dan App Store di sini atau silakan mengakses www.visionplus.id.
Dapatkan konten terbaru Vision+ dengan mengikuti akun @visionplusid di Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi nomor WhatsApp 0888 8000 00. Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere.*

(SIS)

