HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Penampilan Ammar Zoni dengan Jenggot Lebat Bikin Kaget, Netizen: Makin Nggak Karuan!

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |03:30 WIB
Penampilan Ammar Zoni dengan Jenggot Lebat Bikin Kaget, Netizen: Makin Nggak Karuan!
Penampilan baru Ammar Zoni dengan jenggot lebat bikin kaget (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Penampilan Ammar Zoni usai ditahan selama kurang lebih 3 bulan di Polres Jakarta Barat sukses membuat netizen kaget. Bagaimana tidak, penampilan mantan suami Irish Bella itu bisa dikatakan sangat jauh berbeda dengan sebelumnya.

Bukan hanya tubuhnya yang terlihat lebih gemuk, tetapi juga wajahnya, lantaran pipi Ammar semakin besar.

Selain itu, Ammar juga tampak membiarkan jenggotnya tumbuh lebat. Alhasil, wajah sang aktor terlihat sangat jauh berbeda dari sebelumnya, hingga sulit untuk dikenali.

Sontak, penampilan baru Ammar pun menjadi sorotan netizen di media sosial. Bahkan tak sedikit yang menyayangkan perubahan tersebut.

Ammar Zoni (MPI)

Penampilan baru Ammar Zoni dengan jenggot lebat bikin kaget (Foto: MPI)

"Punya duit buat jajan narkoboy mending dipake buat bayar keanggotaan fitness... Badan jadi bagus + sehat, pernikahan langgeng, dan karier di dunia entertainment lancar," kata iam_ka***.

"Berarti emang bener yaa ,,duit itu merubah segalanya,,ketika dia tidak pegang duit,,kucel dia sama seperti kita," sambung abelia***.

"Amit amit ngeri amat . Makin ga karuan," timpal homes***.

Halaman:
1 2
