JAKARTA - Sinopsis film Godzilla: King of the Monsters akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Godzilla: King of the Monsters adalah film monster Amerika tahun 2019 yang disutradarai dan ditulis bersama oleh Michael Dougherty.

Diproduksi oleh Legendary Pictures dan didistribusikan oleh Warner Bros. Pictures, ini merupakan sekuel dari Godzilla (2014) dan film ketiga dalam MonsterVerse. Ini juga adalah film ke-35 dalam waralaba Godzilla, dan film Godzilla ketiga yang sepenuhnya diproduksi oleh sebuah studio Hollywood.

Film ini dibintangi oleh Kyle Chandler, Vera Farmiga, Millie Bobby Brown, Bradley Whitford, Sally Hawkins, Charles Dance, Thomas Middleditch, Aisha Hinds, O'Shea Jackson Jr., David Strathairn, Ken Watanabe, dan Zhang Ziyi.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, 42% dari 353 ulasan kritikus adalah positif, dengan rata-rata rating 5.1/10.

Lima tahun setelah keberadaan monster raksasa, yang disebut "Titan", terungkap kepada dunia, Dr. Emma Russell, seorang paleobiologis yang bekerja untuk organisasi penelitian Titan bernama Monarch, dan putrinya Madison menyaksikan kelahiran larva yang disebut Mothra. Emma menenangkan Mothra menggunakan "Orca," sebuah perangkat yang dapat mengeluarkan frekuensi untuk menarik atau mengubah perilaku Titan. Sebuah kelompok teroris ekologi, yang dipimpin oleh mantan Kolonel Angkatan Darat Inggris Alan Jonah, menyerang markas dan menculik Emma dan Madison. Pada saat yang sama, Mothra melarikan diri dan pupates di bawah sebuah air terjun terdekat.

Ilmuwan Monarch Dr. Ishirō Serizawa dan Vivienne Graham mendekati mantan karyawan Monarch Dr. Mark Russell, mantan suami Emma dan ayah Madison, untuk membantu melacak mereka. Mark awalnya enggan karena kebenciannya terhadap Godzilla, yang dia salahkan atas kematian putranya Andrew selama peristiwa di San Francisco, tetapi akhirnya setuju. Tim Monarch mengikuti Godzilla ke Antartika, di mana Jonah berencana untuk membebaskan Titan berkepala tiga bernama "Monster Zero". Emma membebaskan dan membangunkan Monster Zero, yang ternyata bersikap agresif; dia membantai Tim G-Team Monarch, bertempur dengan Godzilla, dan memakan Graham sebelum melarikan diri. Tim kemudian menyadari bahwa Emma bekerja dengan teroris.

Dari bunker Monarch, Emma menghubungi Monarch dan berpendapat bahwa Titan harus dibangunkan untuk menyembuhkan Bumi dari dampak manusia terhadap lingkungan, menunjukkan penelitian Monarch yang menunjukkan bahwa Titan dapat mengubah bentuk tanah dan memperbarui ekosistem. Emma membangunkan Rodan di Meksiko, dan tim Monarch memancingnya menuju Monster Zero. Setelah Monster Zero mengalahkan Rodan, Godzilla menyerang Monster Zero, memutuskan kepalanya yang kiri.

Selama pertempuran, militer AS meluncurkan senjata prototipe bernama "Oxygen Destroyer", tampaknya membunuh Godzilla. Tanpa terpengaruh, Monster Zero menumbuhkan kembali kepalanya yang hilang dan membangunkan Titan lain yang tertidur di seluruh dunia, dengan Rodan tunduk pada perintahnya, sementara Serizawa mengingatkan Mark bahwa dia telah mendapatkan apa yang dia inginkan. Madison yang patah hati menolak Emma.

Dengan menganalisis kemampuan Monster Zero dan teks-teks mitologi, Monarch menyimpulkan bahwa ini adalah King Ghidorah, alien yang sangat destruktif, dan kemungkinan besar mencari untuk merombak Bumi secara destruktif untuk dirinya sendiri. Mothra pasca-pupasi terbang ke basis Monarch di Bermuda untuk berkomunikasi dengan Godzilla, yang sedang pulih di kota kuno bawah air di Bumi Hampa.

