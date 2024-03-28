Icha Annisa Merasa Terzalimi Akibat Difitnah Santet Stevie Agnecya

JAKARTA — Icha Annisa terus dituduh mengirim santet pada almarhum Stevie Agnecya. Hal ini membuat dirinya merasa terzalimi hingga akhirnya mencurahkan isi hati melalui akun Instagram pribadinya.

Mengutip dari unggahan Instagram @ichaannisafaradila, Kamis (28/4/2024), Icha terlihat mengunggah foto dirinya dan keluarga saat sedang ibadah umrah ke Tanah Suci pada 2020 lalu. Dalam foto tersebut, Icha memamerkan senyum simpul berdiri di depan KakBah.

Di balik foto bahagia tersebut, Icha menuliskan bahwa di tahun 2020 lalu ia juga sangat terzalimi. Kala itu dirinya hanya dapat berdoa dan menangis.

“Teringat 2020, pertama kali sy dizalimi, sangat dizalimi. Dan orang tua sy pun sangat sakit hati melihat anaknya dizalimi setiap hari hanya bisa berdoa dan nangis,” ucap Icha Annisa dalam keterangan fotonya.

Walaupun hatinya sakit dizalimi oleh orang lain, tetapi Icha dengan tegas mengaku tidak memberikan pembalasan pada orang-orang yang berlaku zalim pada dirinya. Hanya Allah SWT lah yang menurutnya yang pantas membalas perbuatan jahat manusia.

“Saat itu Sy ga bisa membalas.. dan memang ga mau membalas dengan yg sama. Dan bagi saya bukan hak saya Untuk membalas perbuatan jahat. Hanya Allah maha kuasa Untuk membalas perbuatan jahat,” tulis Icha Annisa.

“Saya pergi umrah untuk menenangkan hati saya. Saya ingin pulang umrah saya melupakan semua dan ingin bisa lebih tenang. Di depan Kakbah saya mengucap nama-Mu,” lanjutnya.

Melalui unggahan tersebut, Icha juga mengingatkan agar setiap untuk tidak menzalimi orang lain.

“Sy mengingatkan kalian semua Jangan pernah zalim atau menyakiti hati manusia berkali kali. Allah maha adil dan memberi keadilan yang terbaik untuk manusia-Nya,” tulis Icha.

