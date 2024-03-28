Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Icha Annisa Merasa Terzalimi Akibat Difitnah Santet Stevie Agnecya

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |16:01 WIB
Icha Annisa Merasa Terzalimi Akibat Difitnah Santet Stevie Agnecya
Icha Annisa merasa dizalimi isu santet Stevie Agnecya (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA Icha Annisa terus dituduh mengirim santet pada almarhum Stevie Agnecya. Hal ini membuat dirinya merasa terzalimi hingga akhirnya mencurahkan isi hati melalui akun Instagram pribadinya.

Mengutip dari unggahan Instagram @ichaannisafaradila, Kamis (28/4/2024), Icha terlihat mengunggah foto dirinya dan keluarga saat sedang ibadah umrah ke Tanah Suci pada 2020 lalu. Dalam foto tersebut, Icha memamerkan senyum simpul berdiri di depan KakBah.

Icha Annisa Merasa Terzalimi Akibat Difitnah Santet Stevie Agnecya

Di balik foto bahagia tersebut, Icha menuliskan bahwa di tahun 2020 lalu ia juga sangat terzalimi. Kala itu dirinya hanya dapat berdoa dan menangis.

“Teringat 2020, pertama kali sy dizalimi, sangat dizalimi. Dan orang tua sy pun sangat sakit hati melihat anaknya dizalimi setiap hari hanya bisa berdoa dan nangis,” ucap Icha Annisa dalam keterangan fotonya.

Walaupun hatinya sakit dizalimi oleh orang lain, tetapi Icha dengan tegas mengaku tidak memberikan pembalasan pada orang-orang yang berlaku zalim pada dirinya. Hanya Allah SWT lah yang menurutnya yang pantas membalas perbuatan jahat manusia.

“Saat itu Sy ga bisa membalas.. dan memang ga mau membalas dengan yg sama. Dan bagi saya bukan hak saya Untuk membalas perbuatan jahat. Hanya Allah maha kuasa Untuk membalas perbuatan jahat,” tulis Icha Annisa.

“Saya pergi umrah untuk menenangkan hati saya. Saya ingin pulang umrah saya melupakan semua dan ingin bisa lebih tenang. Di depan Kakbah saya mengucap nama-Mu,” lanjutnya.

Melalui unggahan tersebut, Icha juga mengingatkan agar setiap untuk tidak menzalimi orang lain.

“Sy mengingatkan kalian semua Jangan pernah zalim atau menyakiti hati manusia berkali kali. Allah maha adil dan memberi keadilan yang terbaik untuk manusia-Nya,” tulis Icha.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/33/3125406/stevie_agnecya-Gbjv_large.jpg
Momen Samuel Rizal dan Anggi Pratama Nyekar Bareng ke Makam Stevie Agnecya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/01/33/3015995/alasan-anggi-pratama-selalu-sambangi-makam-stevie-agnecya-di-malam-hari-xlVxwEycMn.jpg
Alasan Anggi Pratama Selalu Sambangi Makam Stevie Agnecya di Malam Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/17/33/2996858/anggi-pratama-gelar-santunan-atas-nama-stevie-agnecya-K05SJdF9Qo.jpg
Anggi Pratama Gelar Santunan Atas Nama Stevie Agnecya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/15/33/2996192/adik-ipar-stevie-agnecya-angkat-bicara-soal-jual-barang-peninggalan-almarhumah-8o4GnBl8jS.jpg
Adik Ipar Stevie Agnecya Angkat Bicara soal Jual Barang Peninggalan Almarhumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/14/33/2995899/ziarah-ke-makam-stevie-agnecya-icha-annisa-faradila-bantah-menangis-PRZfyb9i8Z.jpg
Ziarah ke Makam Stevie Agnecya, Icha Annisa Faradila Bantah Menangis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/10/33/2994579/ziarah-ke-makam-stevie-agnecya-di-malam-takbiran-anggi-pratama-selamat-idul-fitri-sayang-Lui7vaCAXj.jpg
Ziarah ke Makam Stevie Agnecya di Malam Takbiran, Anggi Pratama: Selamat Idul Fitri, Sayang
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement