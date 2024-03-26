Icha Annisa Ngaku Siap Dihipnotis Uya Kuya untuk Buktikan Tak Santet Stevie Agnecya

JAKARTA - Nama Icha Annisa Faradila masih terus menjadi perbincangan usai Stevie Agnecya mengembuskan napas terakhirnya pada 21 Maret kemarin. Bukan tanpa alasan, pasalnya Icha Annisa diduga merupakan orang yang mengirimkan santet pada Stevie, hingga istri dari Anggi Pratama itu meninggal dunia.

Belakangan, Icha Annisa tidak hanya diduga telah menyantet Stevie Agnecya hingga meninggal dunia. Bahkan ia pun difitnah netizen telah menyantet sejumlah artis, mulai dari Olga Syahputra hingga Julia Perez.

Mengenai fitnah keji yang belakangan ramai di sosial media, Icha Annisa pun dengan tegas membantahnya. Bahkan ia mengaku sama sekali tak mengenal sosok Olga dan Jupe.

"Info pernah berseteru dengan almarhum Olga Syahputra apakah benar juga?" tanya netter.

Icha Annisa Faradila siap dihipnotis Uya Kuya (Foto: Instagram/ichaannisafaradila)





"Kenal aja engga sm olga jupe !! Ya ampun luar biasa berita di goreng2 !!! " balas Icha.

Menariknya, netizen yang tak percaya dengan pengakuan Icha, menantang wanita tersebut untuk mau dihipnotis oleh Uya Kuya. Bahkan Icha yang seolah kehabisan cara untuk meyakinkan netizen, mengaku bersedia dihipnotis untuk membuktikan bahwa ia tidak menyantet Stevie, Olga dan Jupe.

"Kalau emang beneran gak ngelakuin, berani gak dihipnotis Uya Kuya.?????" tantang netter.

"Berani banget," balas Icha.