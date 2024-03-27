Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Happy Asmara Tanggapi Santai saat Keningnya Dicium Gilga Sahid

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |09:20 WIB
Happy Asmara Tanggapi Santai saat Keningnya Dicium Gilga Sahid
Happy Asmara tanggapi santai saat keningnya dicium Gilga Sahid (Foto: Instagram/happy_asmara77)
A
A
A

JAKARTAHappy Asmara dikabarkan tengah menjalin hubungan asmara dengan Gilga Sahid. Bahkan sempat muncul sebuah video saat keningnya dicium oleh pria yang juga berprofesi sebagai penyanyi tersebut.

Diketahui, video tersebut dibagikan oleh beberapa netizen, salah satunya melalui akun instagram fanbase @gilgahappy. Dalam video tersebut, Gilga Sahid dan Happy terlihat hadir di sebuah acara buka puasa bersama.

Gilga pun turut menyumbangkan suaranya dan membawakan lagu berjudul 'Wherever You Are' dihadapan Happy Asmara yang tengah duduk disampingnya. Sambil memandangi wajah Gilga saat sedang bernyanyi, Happy pun tampak menggenggam erat tangan dari pria tersebut.

Usai mempersembahkan lagu, Gilga pun secara spontan mendekatkan diri kepada Happy Asmara. Lalu, dia pun terlihat mencium kening pelantun Ngopi Maszeh tersebut di hadapan banyak orang.

Happy Asmara dan Gilga Sahid

Happy Asmara tanggapi santai saat keningnya dicium Gilga Sahid (Foto: Instagram/happy_asmara77)


Di saat penggemarnya heboh menduga bahwa ciuman itu sebagai pertanda bahwa Happy dan Gilga memang sedang menjalin hubungan asmara, Happy justru memberikan reaksi berbeda. Menurutnya, aksi itu hanyalah ungkapan sayang sesama teman.

Happy nampaknya masih belum mau mengakui jalinan asmara yang belakangan diduga sudah terjalin di antara dirinya dan Gilga. Happy masih saja menyebut Gilga sebagai teman, bukan kekasihnya.

"Biasa aja itu. Kalau di rumah biasa aja. Kita sebagai teman tuh harus saling (sayang)," kata Happy Asmara saat ditemui di kawasan Kapten P Tendean, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Merasa ciuman itu bukan sesuatu yang istimewa, Happy Asmara mengaku juga sering mendapat ciuman di kening dari keluarga bahkan tetangganya.

"Aku juga dicium kening sama kakak-kakak aku, sama tetangga juga sering dicium pipi, kening, semua juga sering. Semua bapak-bapak juga suka cium-cium aku, sudah biasa. Ya karena menghindari pertanyaan," tegasnya.

