HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nopek Novian Diduga Hina Gilga Sahid, Happy Asmara: Sakit Banget

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 20 Februari 2025 |10:05 WIB
Nopek Novian Diduga Hina Gilga Sahid, Happy Asmara: Sakit Banget
Nopek Novian Diduga Hina Gilga Sahid, Happy Asmara: Sakit Banget (Foto: IG Happy Asmara)
JAKARTA - Happy Asmara meluapkan kekecewaannya terhadap komedian Nopek Novian yang diduga menghina sang suami, Gilga Sahid. Hal ini bermula dari obrolan beberapa komika di Podcast Titik Kumpul yang tayang baru-baru ini. Kala itu, Abdur Arsyad menyinggung soal vokalis yang suaranya buruk ketika manggung. 

"Kita cari vokalis yang kalau manggung jelek, ya. Pasti ada lah," ujar Abdur.

Mendadak Arie Kriting berbicara kepada seseorang di belakang layar yang diduga Nopek Novian dengan menyebut nama Gilga.

Nopek Novian Diduga Hina Gilga Sahid, Happy Asmara: Sakit Banget
Nopek Novian Diduga Hina Gilga Sahid, Happy Asmara: Sakit Banget

"Siapa ni? Siapa Nopek? Siapa? Gilga, Gilga?" ucap Arie Kriting, yang disambut tawa dari rekan-rekan komika lainnya.

Sontak, podcast tersebut menjadi sorotan hingga memicu reaksi Happy Asmara. Melalui unggahan di media sosial, Happy asmara pun melupakan kekecewaannya dengan menyindir Nopek.

"Astagfirullah, Pek, Nopek. Jelek banget ya manggungnya suamiku? Iya udah paling jelek, paling buruk," tulis Happy Asmara dikutip dari instagram @happy_asmara77, Kamis (20/2/2025).

Happy yang selama ini merasa selalu mengalah dan diam, kali ini mulai geram melihat suaminya dihina.

"Tolong jangan senggol keluarga kecilku yang tenang. Aku sudah mengalah dalam segala hal. Aku udah selalu diam," ungkap Happy.

Meski Nopek sudah meminta maaf, Happy tetap merasa sakit hati atas ucapan tersebut.

"Kamu minta maaf aku maafkan, astaghfirullah. Sakit banget meski ini bercandaan. Nggak apa-apa video ini viral. Aku bantu, Pek, Nopek," sambungnya.

 

