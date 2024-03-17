Gilga Sahid Cium Kening Happy Asmara, Beneran Pacaran?

JAKARTA - Hubungan kedekatan antara Happy Asmara dan Gilga Sahid tampaknya bukan hanya sekedar teman biasa. Pasalnya, setelah foto keduanya viral beberapa waktu lalu, kini keduanya semakin sering menunjukkan momen-momen kebersamaan mereka di hadapan penggemar.

Terbaru, melalui akun instagram fanbase @gilgahappy, Gilga Sahid tampak hadir di sebuah acara buka puasa bersama Happy Salma. Dalam kesempatan itu, ia bahkan terdengar membawakan lagu berjudul 'Wherever You Are' dihadapan Happy Asmara yang tengah duduk disampingnya.

Sambil memandangi wajah Gilga saat sedang bernyanyi, Happy pun tampak menggenggam erat tangan dari pria tersebut. Bahkan ia pun terlihat tersenyum lantaran sikap romantis dari Gilga.

Usai mempersembahkan lagu, Gilga pun secara spontan mendekatkan diri kepada Happy Asmara. Bahkan, ia pun terlihat mencium kening pelantun Ngopi Maszeh tersebut di hadapan orang-orang yang hadir di acara tersebut.

Gilga Sahid cium kening Happy Asmara (Foto: TikTok/gilgahappy67)

Sementara itu, terkait hubungan apa yang terjalin antara kedua penyanyi tersebut hingga masih menjadi tanya. Sebab, kabar bahwa keduanya telah berpacaran sendiri pertama kali terungkap ketika Gilga mengunggah sebuah foto mesra bersama Happy Asmara.