Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Gilga Sahid Cium Kening Happy Asmara, Beneran Pacaran?

Selvianus , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |03:30 WIB
Gilga Sahid Cium Kening Happy Asmara, Beneran Pacaran?
Gilga Sahid cium kening Happy Asmara (Foto: Instagram/happy_asmara77)
A
A
A

JAKARTA - Hubungan kedekatan antara Happy Asmara dan Gilga Sahid tampaknya bukan hanya sekedar teman biasa. Pasalnya, setelah foto keduanya viral beberapa waktu lalu, kini keduanya semakin sering menunjukkan momen-momen kebersamaan mereka di hadapan penggemar.

Terbaru, melalui akun instagram fanbase @gilgahappy, Gilga Sahid tampak hadir di sebuah acara buka puasa bersama Happy Salma. Dalam kesempatan itu, ia bahkan terdengar membawakan lagu berjudul 'Wherever You Are' dihadapan Happy Asmara yang tengah duduk disampingnya.

Sambil memandangi wajah Gilga saat sedang bernyanyi, Happy pun tampak menggenggam erat tangan dari pria tersebut. Bahkan ia pun terlihat tersenyum lantaran sikap romantis dari Gilga.

Usai mempersembahkan lagu, Gilga pun secara spontan mendekatkan diri kepada Happy Asmara. Bahkan, ia pun terlihat mencium kening pelantun Ngopi Maszeh tersebut di hadapan orang-orang yang hadir di acara tersebut.

Happy Asmara dan Gilga Sahid

Gilga Sahid cium kening Happy Asmara (Foto: TikTok/gilgahappy67)

 

Sementara itu, terkait hubungan apa yang terjalin antara kedua penyanyi tersebut hingga masih menjadi tanya. Sebab, kabar bahwa keduanya telah berpacaran sendiri pertama kali terungkap ketika Gilga mengunggah sebuah foto mesra bersama Happy Asmara.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/20/33/3115585/happy_asmara_dan_gilga_sahid-6y31_large.jpg
Nopek Novian Diduga Hina Gilga Sahid, Happy Asmara: Sakit Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/33/3094465/happy_asmara_dan_gilga_sahid-wiAk_large.jpg
Happy Asmara Sering Marahi Gilga Sahid, Ini Sebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/33/3028233/ungkapan-bahagia-gilga-sahid-usai-nikahi-happy-asmara-XXTjjLQbdD.jpg
Ungkapan Bahagia Gilga Sahid Usai Nikahi Happy Asmara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/30/33/3028069/happy-asmara-akhirnya-bagikan-foto-pernikahannya-dengan-gilga-sahid-kf4npxsXoM.jpg
Happy Asmara Akhirnya Bagikan Foto Pernikahannya dengan Gilga Sahid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/33/3026794/happy-asmara-bagikan-foto-siluet-netizen-ramai-beri-ucapan-selamat-menikah-zcfs4fXnkc.jpg
Happy Asmara Bagikan Foto Siluet, Netizen Ramai Beri Ucapan Selamat Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/33/3025289/respons-kocak-happy-asmara-dan-gilga-sahid-usai-diisukan-resmi-menikah-Q8BgWgFhPs.jpg
Respons Kocak Happy Asmara dan Gilga Sahid Usai Diisukan Resmi Menikah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement