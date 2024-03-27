Advertisement
Film Kiblat Bikin Gaduh, Leo Pictures Ganti Judul dan Poster Film Sesuai Arahan MUI

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |00:01 WIB
Film Kiblat Bikin Gaduh, Leo Pictures Ganti Judul dan Poster Film Sesuai Arahan MUI
Film Kiblat bikin gaduh, Leo Pictures ganti judul dan poster film sesuai arahan MUI (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Rumah produksi Leo Pictures menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi dengan perilisan poster film Kiblat.

Agung Saputra selaku perwakilan dari rumah produksi Leo Pictures pun mengunjungi Majelis Ulama Indonesia (MUI) hari ini, Rabu (27/3/2024) guna merespons kritikan yang disampaikan Ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia) Bidang Dakwah KH Cholil Nafis. Pertemuan itu juga menghasilkan kesepakatan bahwa judul dan poster film Kiblat akan diganti.

Film Kiblat Bikin Gaduh, Leo Pictures Ganti Judul dan Poster Film Sesuai Arahan MUI

"Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kegaduhan beberapa hari ini, kami pun melakukan tabayyun bersama Majelis Ulama Indonesia," bunyi keterangan unggahan dari akun Instagram @leopicturesofficial, Rabu (27/3/2024).

Leo Pictures pun mengungkap bahwa film ini sebenarnya bertujuan untuk mengedukasi masyarakat soal agama Islam tapi poster dan judulnya justru menuai kontroversi sehingga terjadi kesalahpahaman.

"Pihak MUI dengan sangat rendah hati memberikan banyak saran positif kepada karya kami. Mengingat isi film ini sebenarnya merupakan syiar yang baik untuk masyarakat, namun poster dan judulnya menciptakan salah paham kepada berbagai pihak," sambungnya.

Leo Pictures pun berjanji akan segera mengganti judul dan poster film tersebut sebelum nantinya ditayangkan di bioskop guna meredam kegaduhan yang terjadi.

"Untuk itu, sesuai arahan dari MUI, kami akan segera mengganti judul dan poster dari film kami, agar kegaduhan ini tidak berkepanjangan dan mengganggu ibadah puasa kita," ungkapnya.

