Sinopsis Film The Prince

JAKARTA - Sinopsis film The Prince akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Film The Prince adalah film thriller aksi Amerika tahun 2014 yang disutradarai oleh Brian A. Miller.

Film ini dibintangi oleh Jason Patric, Bruce Willis, John Cusack, dan Rain. Menurut Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 0% berdasarkan 10 ulasan.

Paul, seorang mekanik, berbicara dengan putrinya Beth melalui obrolan video. Meskipun dia tampak stres dan terganggu, dia mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Mereka berdua membuat rencana untuk kunjungan Beth kembali ke rumah setelah ujian final. Kemudian, Paul menerima surat dari perguruan tinggi yang menunjukkan bahwa Beth belum membayar uang kuliah, dan seseorang yang tidak dikenal menjawab teleponnya. Paul tidak menghubungi polisi dan terbang ke tempat putrinya tinggal untuk menyelidiki langsung mengenai hilangnya putrinya.

Di apartemen Beth, dia menemukan gambar dirinya dan seorang wanita muda lain yang dia duga sebagai salah satu temannya. Dia menemukannya di sebuah bar lokal, dan wanita tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Angela. Dia dengan enggan memberi tahu Paul bahwa Beth telah drop out dari kuliah dan terlibat dengan dealer narkoba lokal. Paul menawarkan untuk membayar Angela $500 untuk membawanya ke New Orleans, lokasi terakhir yang diketahui Beth, dan mengidentifikasi dealer Beth, Eddie.

Ketika Angela menunjukkan salah satu teman Eddie, Paul menuntut lokasi Eddie. Pria itu menolak dan menyerang Paul, menjatuhkannya ke tanah. Paul dengan kejam memukul pria tersebut dan dua temannya. Meskipun terganggu oleh tindakan kekerasan tersebut, Angela membantu Paul mengatur pertemuan dengan Eddie melalui ponsel yang mereka ambil dari temannya. Di sebuah klub, Eddie membantah mengetahui keberadaan Beth dan mengabaikan ancaman Paul sampai pamannya, yang menyaksikan Paul membunuh tujuh pria bersenjata dua puluh tahun yang lalu, meyakinkan Eddie untuk berbicara. Eddie mengatakan bahwa Beth telah beralih ke narkoba yang lebih keras daripada yang dia sediakan dan tinggal bersama raja narkoba lokal yang dikenal sebagai The Pharmacy. Paul membayar Angela $500 yang dia janjikan dan menyuruhnya pulang, tetapi dia menolak, karena dia ingin tahu apa yang terjadi pada temannya. Paul dengan enggan menerima bantuan terus-menerusnya.

Dua penjahat menguntit Paul dan mencoba memaksa mobilnya keluar jalan. Paul justru membuat mereka kecelakaan, dan dia menginterogasi penumpangnya, yang mengungkap bahwa dia bekerja untuk bos kejahatan lokal bernama Omar. Paul memberitahu penumpangnya untuk memperingatkan Omar untuk tidak mengganggunya dan membunuh pengemudi saat dia terluka tak berdaya di tanah. Angela bersikeras agar Paul menjelaskan dirinya.